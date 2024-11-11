За словами чемпіона світу у легкій вазі за версією WBC, американського боксера Шакура Стівенсона, український боксер та чемпіон за версіями IBF та IBO Василь Ломаченко зірвав запланований бій між ними.
Головні тези:
- Шакур Стівенсон заявив про те, що Ломаченко відмовився від бою між ними, підозрюючи українського боксера в нехтуванні.
- Василь Ломаченко відмовився від бою з Джервонтою Девісом через брак мотивації та бажання проводити час з родиною.
- Менеджер Ломаченка підтвердив відсутність мотивації українського боксера та наголосив, що гроші не головне для спортсмена.
Стівенсон звинувачує Ломаченка у зриві бою
Свій останній бій Ломаченко провів з австралійцем Джорджем Камбососом у Перті 12 травня. 36-річний українець переміг технічним нокаутом у 11-му раунді та знову став чемпіоном світу.
Що відомо про причини відмови Ломаченка від бою з Джервонтою Девісом
Відомий український боксер та володар титулів IBF та IBO Василь Ломаченко (18-3, 12 КО) не захотів проводити бій з чемпіоном WBA Джервонтою Девісом (30-0, 28 KO) через брак мотивації.
Егіс Клімас також звернув увагу на те, що для Ломи бій з Девісом приніс би дуже багато грошей, однак для українця це не головне в житті.
Менеджер нагадав, що Ломаченко абсолютно нічого не робить лише через гроші.
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