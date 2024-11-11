Американський боксер Шакур Стівенсон звинуватив Ломаченка у відмові від бою
Категорія
Спорт
Дата публікації

Американський боксер Шакур Стівенсон звинуватив Ломаченка у відмові від бою

Шакур Стівенсон
Джерело:  Boxing News

За словами чемпіона світу у легкій вазі за версією WBC, американського боксера Шакура Стівенсона, український боксер та чемпіон за версіями IBF та IBO Василь Ломаченко зірвав запланований бій між ними. 

Головні тези:

  • Шакур Стівенсон заявив про те, що Ломаченко відмовився від бою між ними, підозрюючи українського боксера в нехтуванні.
  • Василь Ломаченко відмовився від бою з Джервонтою Девісом через брак мотивації та бажання проводити час з родиною.
  • Менеджер Ломаченка підтвердив відсутність мотивації українського боксера та наголосив, що гроші не головне для спортсмена.

Стівенсон звинувачує Ломаченка у зриві бою

Я закінчив з цим. Думаю, що Ломаченко злився. Коли ми востаннє бачилися, то він розмовляв зі мною, але згодом не захотів виходити на ринг. Поважаю його за те, що він зробив у боксі, але останнім часом я ніби втратив до нього повагу. Він нагадував хулігана за межами рингу, але так і не схотів вийти на ринг, щоб це залагодити. Не бачу сенсу у його виступах, якщо він не збирається боксувати зі мною чи Джервонтою Девісом, — підкреслив Стівенсон.

Свій останній бій Ломаченко провів з австралійцем Джорджем Камбососом у Перті 12 травня. 36-річний українець переміг технічним нокаутом у 11-му раунді та знову став чемпіоном світу.

Що відомо про причини відмови Ломаченка від бою з Джервонтою Девісом

Відомий український боксер та володар титулів IBF та IBO Василь Ломаченко (18-3, 12 КО) не захотів проводити бій з чемпіоном WBA Джервонтою Девісом (30-0, 28 KO) через брак мотивації.

Лома зараз не в настрої, у нього зараз немає мотивації. Він хоче більше часу проводити з сім’єю та не хоче нічого робити до кінця року. Тому він точно не вийде на ринг до кінця року, — пояснив позицію українського боксера його менеджер Егіс Клімас.

Егіс Клімас також звернув увагу на те, що для Ломи бій з Девісом приніс би дуже багато грошей, однак для українця це не головне в житті.

Менеджер нагадав, що Ломаченко абсолютно нічого не робить лише через гроші.

Більше по темі

Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Бій Усик — Ф'юрі. Ломаченко виступив з гучною заявою
Василь Ломаченко
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Тренер боксера Камбососа назвав причину поразки в бою з Ломаченком
ломаченко
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Ломаченко відмовився від бою з Джервонтою — відома причина
Ломаченко

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?