За словами чемпіона світу у легкій вазі за версією WBC, американського боксера Шакура Стівенсона, український боксер та чемпіон за версіями IBF та IBO Василь Ломаченко зірвав запланований бій між ними.

Стівенсон звинувачує Ломаченка у зриві бою

Я закінчив з цим. Думаю, що Ломаченко злився. Коли ми востаннє бачилися, то він розмовляв зі мною, але згодом не захотів виходити на ринг. Поважаю його за те, що він зробив у боксі, але останнім часом я ніби втратив до нього повагу. Він нагадував хулігана за межами рингу, але так і не схотів вийти на ринг, щоб це залагодити. Не бачу сенсу у його виступах, якщо він не збирається боксувати зі мною чи Джервонтою Девісом, — підкреслив Стівенсон. Поширити

Свій останній бій Ломаченко провів з австралійцем Джорджем Камбососом у Перті 12 травня. 36-річний українець переміг технічним нокаутом у 11-му раунді та знову став чемпіоном світу.

Що відомо про причини відмови Ломаченка від бою з Джервонтою Девісом

Відомий український боксер та володар титулів IBF та IBO Василь Ломаченко (18-3, 12 КО) не захотів проводити бій з чемпіоном WBA Джервонтою Девісом (30-0, 28 KO) через брак мотивації.

Лома зараз не в настрої, у нього зараз немає мотивації. Він хоче більше часу проводити з сім’єю та не хоче нічого робити до кінця року. Тому він точно не вийде на ринг до кінця року, — пояснив позицію українського боксера його менеджер Егіс Клімас. Поширити

Егіс Клімас також звернув увагу на те, що для Ломи бій з Девісом приніс би дуже багато грошей, однак для українця це не головне в житті.

Менеджер нагадав, що Ломаченко абсолютно нічого не робить лише через гроші.