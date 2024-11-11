По словам чемпиона мира в легком весе по версии WBC, американского боксера Шакура Стивенсона, украинский боксер и чемпион по версиям IBF и IBO Василий Ломаченко сорвал запланированный бой между ними.
Главные тезисы
- Американский боксер Шакур Стивенсон обвинил украинского чемпиона Василия Ломаченко в отказе от боя из-за нехватки мотивации.
- Ломаченко отказался выходить на ринг с Джервонтой Дэвисом из-за желания провести больше времени с семьей и нехватки мотивации.
- Менеджер Ломаченко подтвердил отсутствие мотивации у боксера, отметив, что деньги не являются главным мотиватором для спортсмена.
- Шакур Стивенсон выразил разочарование и утрату уважения к Ломаченко из-за срыва боя, считая его поступок пренебрежительным.
- Шакур Стивенсон и Ломаченко оба являются успешными боксерами, и ситуация столкновения их мнений вызвала значительное волнение в спортивном сообществе.
Стивенсон обвиняет Ломаченко в срыве боя
Свой последний бой Ломаченко провел с австралийцем Джорджем Камбососом в Перте 12 мая. 36-летний украинец победил техническим нокаутом в 11-м раунде и снова стал чемпионом мира.
Что известно о причинах отказа Ломаченко от боя с Джервонтой Дэвисом
Известный украинский боксер и обладатель титулов IBF и IBO Василий Ломаченко (18-3, 12 КО) не захотел проводить бой с чемпионом WBA Джервонтой Дэвисом (30-0, 28 KO) из-за нехватки мотивации.
Эгис Климас также обратил внимание, что для Ломы бой с Дэвисом принес бы очень много денег, однако для украинца это не главное в жизни.
Менеджер напомнил, что Ломаченко абсолютно ничего не делает только из-за денег.
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