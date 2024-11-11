По словам чемпиона мира в легком весе по версии WBC, американского боксера Шакура Стивенсона, украинский боксер и чемпион по версиям IBF и IBO Василий Ломаченко сорвал запланированный бой между ними.

Стивенсон обвиняет Ломаченко в срыве боя

Я кончил с этим. Думаю, что Ломаченко слился. Когда мы в последний раз виделись, он разговаривал со мной, но впоследствии не захотел выходить на ринг. Уважаю его за то, что он сделал в боксе, но в последнее время я словно потерял к нему уважение. Он напоминал хулигана за пределами ринга, но так и не захотел выйти на ринг, чтобы это уладить. Не вижу смысла в его выступлениях, если он не собирается боксировать со мной или Джервонтой Дэвисом, подчеркнул Стивенсон. Поделиться

Свой последний бой Ломаченко провел с австралийцем Джорджем Камбососом в Перте 12 мая. 36-летний украинец победил техническим нокаутом в 11-м раунде и снова стал чемпионом мира.

Что известно о причинах отказа Ломаченко от боя с Джервонтой Дэвисом

Известный украинский боксер и обладатель титулов IBF и IBO Василий Ломаченко (18-3, 12 КО) не захотел проводить бой с чемпионом WBA Джервонтой Дэвисом (30-0, 28 KO) из-за нехватки мотивации.

Лома сейчас не в настроении, у него нет мотивации. Он хочет больше времени проводить с семьей и не хочет делать ничего до конца года. Поэтому он точно не выйдет на ринг до конца года, — объяснил позицию украинского боксера его менеджер Эгис Климас. Поделиться

Эгис Климас также обратил внимание, что для Ломы бой с Дэвисом принес бы очень много денег, однако для украинца это не главное в жизни.

Менеджер напомнил, что Ломаченко абсолютно ничего не делает только из-за денег.