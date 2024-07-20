Ломаченко отказался от боя с Джервонтой — известна причина

Известный украинский боксер и обладатель титулов IBF и IBO Василий Ломаченко (18-3, 12 КО) не захотел проводить бой с чемпионом WBA Джервонтой Дэвисом (30-0, 28 KO) из-за нехватки мотивации.

Менеджер Ломаченко объяснил неожиданное решение боксера

Ситуацию сразу прокомментировал менеджер украинца Эгис Климас.

Лома сейчас не в настроении, у него нет мотивации. Он хочет больше времени проводить с семьей и не хочет делать ничего до конца года. Поэтому он точно не выйдет на ринг до конца 2024, — заявил он. Поделиться

Эгис Климас также обратил внимание, что Ломе бой с Дэвисом принес бы очень много денег, однако для украинца это не главное в жизни.

Менеджер напомнил, что Ломаченко абсолютно ничего не делает только из-за денег.

Вы можете предложить ему миллионы, десятки миллионов долларов, но если у него нет мотивации, он не будет готовиться к бою, — объяснил решение украинского боксера Эгис Климас. Поделиться

So in regards to the Tank Davis-Vasiliy Lomachenko fight that has been brandied about, Loma's manager, Egis Klimas just told me:



"Loma is not in the mood right now, he doesn't have the motivation at the moment. He's taking off, he wants to spend more time with the family. He… — Steve Kim (Pres. of the Elija Lofton Fan Club) (@SteveKim323) July 20, 2024

Что важно знать о последней громкой победе Ломаченко

Как уже упоминалось ранее, 12 мая Василий Ломаченко техническим нокаутом победил бывшего абсолютного чемпиона мира по Австралии Джорджа Камбососа.

Это произошло во время поединка за пояс Международной боксерской федерации (IBF) в легком весе.

Стоит также обратить внимание на то, что бой на RAC Arena в австралийском Перте досрочно завершился в 11 раунде.

Bringing you ringside early 🔥💺 pic.twitter.com/9VPkQz5lKd — Top Rank Boxing (@trboxing) May 12, 2024

Ломе удалось в первые минуты взять под свой контроль центр ринга.