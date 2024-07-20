Ломаченко отказался от боя с Джервонтой — известна причина

Известный украинский боксер и обладатель титулов IBF и IBO Василий Ломаченко (18-3, 12 КО) не захотел проводить бой с чемпионом WBA Джервонтой Дэвисом (30-0, 28 KO) из-за нехватки мотивации.
Главные тезисы
- Менеджер украинца сообщил, что Лома хочет больше времени проводить с семьей и не готов участвовать в боях до конца года.
- Ломаченко техническим нокаутом победил бывшего абсолютного чемпиона мира из Австралии Джорджа Камбососа.
- Бой за пояс IBF в легком весе завершился в 11 раунде на RAC Arena в Перте, Австралия.
Менеджер Ломаченко объяснил неожиданное решение боксера
Ситуацию сразу прокомментировал менеджер украинца Эгис Климас.
Эгис Климас также обратил внимание, что Ломе бой с Дэвисом принес бы очень много денег, однако для украинца это не главное в жизни.
Менеджер напомнил, что Ломаченко абсолютно ничего не делает только из-за денег.
Что важно знать о последней громкой победе Ломаченко
Как уже упоминалось ранее, 12 мая Василий Ломаченко техническим нокаутом победил бывшего абсолютного чемпиона мира по Австралии Джорджа Камбососа.
Это произошло во время поединка за пояс Международной боксерской федерации (IBF) в легком весе.
Стоит также обратить внимание на то, что бой на RAC Arena в австралийском Перте досрочно завершился в 11 раунде.
Ломе удалось в первые минуты взять под свой контроль центр ринга.
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