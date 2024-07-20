Ломаченко відмовився від бою з Джервонтою — відома причина

Відомий український боксер та володар титулів IBF та IBO Василь Ломаченко (18-3, 12 КО) не захотів проводити бій з чемпіоном WBA Джервонтою Девісом (30-0, 28 KO) через брак мотивації.
Головні тези:
- Менеджер українця повідомив, що Лома хоче більше часу проводити з родиною та не готовий брати участь у боях до кінця року.
- Ломаченко технічним нокаутом переміг колишнього абсолютного чемпіона світу з Австралії Джорджа Камбососа.
- Бій за пояс IBF в легкій вазі завершився в 11 раунді на RAC Arena в Перті, Австралія.
Менеджер Ломаченка пояснив неочікуване рішення боксера
Ситуацію одразу прокоментував менеджер українця Егіс Клімас.
Егіс Клімас також звернув увагу на те, що для Ломи бій з Девісом приніс би дуже багато грошей, однак для українця це не головне в житті.
Менеджер нагадав, що Ломаченко абсолютно нічого не робить лише через гроші.
Що важливо знати про останню гучну перемогу Ломаченка
Як уже згадувалося раніше, 12 травня Василь Ломаченко технічним нокаутом здолав колишнього абсолютного чемпіона світу з Австралії Джорджа Камбососа.
Це сталося під час поєдинку за пояс Міжнародної боксерської федерації (IBF) в легкій вазі.
Варто також звернути увагу на те, що Бій на RAC Arena в австралійському Перті достроково завершився в 11 раунді.
Ломі вдалося у перші ж хвилини взяти під свій контроль центр рингу.
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