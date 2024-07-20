Ломаченко відмовився від бою з Джервонтою — відома причина
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Ломаченко відмовився від бою з Джервонтою — відома причина

Ломаченко
Джерело:  online.ua

Відомий український боксер та володар титулів IBF та IBO Василь Ломаченко (18-3, 12 КО) не захотів проводити бій з чемпіоном WBA Джервонтою Девісом (30-0, 28 KO) через брак мотивації.

Головні тези:

  • Менеджер українця повідомив, що Лома хоче більше часу проводити з родиною та не готовий брати участь у боях до кінця року.
  • Ломаченко технічним нокаутом переміг колишнього абсолютного чемпіона світу з Австралії Джорджа Камбососа.
  • Бій за пояс IBF в легкій вазі завершився в 11 раунді на RAC Arena в Перті, Австралія.

Менеджер Ломаченка пояснив неочікуване рішення боксера

Ситуацію одразу прокоментував менеджер українця Егіс Клімас.

Лома зараз не в настрої, у нього зараз немає мотивації. Він хоче більше часу проводити з сім’єю та не хоче нічого робити до кінця року. Тому він точно не вийде на ринг до кінця року, — заявив він.

Егіс Клімас також звернув увагу на те, що для Ломи бій з Девісом приніс би дуже багато грошей, однак для українця це не головне в житті.

Менеджер нагадав, що Ломаченко абсолютно нічого не робить лише через гроші.

Ви можете запропонувати йому мільйони, десятки мільйонів доларів, але якщо у нього немає мотивації, він не буде готуватися до бою, — пояснив рішення українського боксера Егіс Клімас.

Що важливо знати про останню гучну перемогу Ломаченка

Як уже згадувалося раніше, 12 травня Василь Ломаченко технічним нокаутом здолав колишнього абсолютного чемпіона світу з Австралії Джорджа Камбососа.

Це сталося під час поєдинку за пояс Міжнародної боксерської федерації (IBF) в легкій вазі.

Варто також звернути увагу на те, що Бій на RAC Arena в австралійському Перті достроково завершився в 11 раунді.

Ломі вдалося у перші ж хвилини взяти під свій контроль центр рингу.

Його суперник намагався відповідати контратаками.Атаки Ломаченка у перших раундах були влучнішими, Камбосос намагався пробивати по корпусу українця.

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