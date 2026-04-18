Американського репера D4vd заарештували за вбивство дитини

Зірку американської реп-цени D4vd взяли під арешт за вбивство 14-річної Селести Рівас Ернандес. Ще в вересні 2025 року дівчинку знайшли мертвою в багажнику його автомобіля Tesla.
Головні тези:
- Після того, як тіло дівчини знайшли, співак скасував свій тур по США.
- Дитина зникла зникла з дому в місті Лейк-Елсінор, штат Каліфорнія ще в квітні 2024 року.
Новий злочин у Голлівуді — що відомо
Автівку зірки, разом з тілом дитини всередині, знайшли саме в Голлівуді — це шокувало не лише фанатів репера, а й мільйони людей у різних куточках світу.
D4vd (справжнє ім’я — Девід Ентоні Берк) взяли під варту представники відділу з розслідування грабежів та вбивств.
Станом на сьогодні у нього не має права на звільнення під заставу.
Згідно з даними журналістів, справу направлять до прокуратури 20 квітня — буде розглянуто питання про висунення обвинувачення.
Як вдалося дізнатимя ЗМІ, дитина зникла з дому в місті Лейк-Елсінор, штат Каліфорнія. Останнього разу її бачили там ще 2 роки тому.
