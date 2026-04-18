Американського репера D4vd заарештували за вбивство дитини
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Американського репера D4vd заарештували за вбивство дитини

Новий злочин у Голлівуді - що відомо
Джерело:  online.ua

Зірку американської реп-цени D4vd взяли під арешт за вбивство 14-річної Селести Рівас Ернандес. Ще в вересні 2025 року дівчинку знайшли мертвою в багажнику його автомобіля Tesla.

Головні тези:

  • Після того, як тіло дівчини знайшли, співак скасував свій тур по США.
  • Дитина зникла зникла з дому в місті Лейк-Елсінор, штат Каліфорнія ще в квітні 2024 року.

Новий злочин у Голлівуді — що відомо

Автівку зірки, разом з тілом дитини всередині, знайшли саме в Голлівуді — це шокувало не лише фанатів репера, а й мільйони людей у різних куточках світу.

D4vd (справжнє ім’я — Девід Ентоні Берк) взяли під варту представники відділу з розслідування грабежів та вбивств.

Станом на сьогодні у нього не має права на звільнення під заставу.

Згідно з даними журналістів, справу направлять до прокуратури 20 квітня — буде розглянуто питання про висунення обвинувачення.

8 вересня поліцейських викликали на стоянку для евакуйованих автомобілів після повідомлень про неприємний запах, що доносився з автомобіля, який простояв на цій території кілька днів. Поліція виявила розчленоване тіло 14-річної дівчини, яке було поміщене в мішок у передньому багажнику автомобіля.

Як вдалося дізнатимя ЗМІ, дитина зникла з дому в місті Лейк-Елсінор, штат Каліфорнія. Останнього разу її бачили там ще 2 роки тому.

Більше по темі

Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
ШІ від ElevenLabs розмовлятиме голосами зірок Голлівуду
Що відомо про ElevenLabs
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп висміяв убитого голлівудського режисера Райнера
Трамп знову спровокував гучний скандал
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Зірка Голлівуду Бен Стіллер підтримав Україну в скандалі з МОК
Бен Стіллер знову на боці України

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?