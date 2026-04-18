Американського репера D4vd заарештували за вбивство дитини

Зірку американської реп-цени D4vd взяли під арешт за вбивство 14-річної Селести Рівас Ернандес. Ще в вересні 2025 року дівчинку знайшли мертвою в багажнику його автомобіля Tesla.

Новий злочин у Голлівуді — що відомо

Автівку зірки, разом з тілом дитини всередині, знайшли саме в Голлівуді — це шокувало не лише фанатів репера, а й мільйони людей у різних куточках світу.

D4vd (справжнє ім’я — Девід Ентоні Берк) взяли під варту представники відділу з розслідування грабежів та вбивств.

Станом на сьогодні у нього не має права на звільнення під заставу.

Згідно з даними журналістів, справу направлять до прокуратури 20 квітня — буде розглянуто питання про висунення обвинувачення.

8 вересня поліцейських викликали на стоянку для евакуйованих автомобілів після повідомлень про неприємний запах, що доносився з автомобіля, який простояв на цій території кілька днів. Поліція виявила розчленоване тіло 14-річної дівчини, яке було поміщене в мішок у передньому багажнику автомобіля.

Як вдалося дізнатимя ЗМІ, дитина зникла з дому в місті Лейк-Елсінор, штат Каліфорнія. Останнього разу її бачили там ще 2 роки тому.