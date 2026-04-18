Американского рэпера D4vd арестовали за убийство ребенка
Новое преступление в Голливуде – что известно
Звезду американской рэп-цены D4vd взяли под арест за убийство 14-летней Селесты Ривас Эрнандес. Еще в сентябре 2025 года девочку обнаружили мертвой в багажнике его автомобиля Tesla.

Главные тезисы

  • После того, как тело девушки обнаружили, певец отменил свой тур по США.
  • Ребенок исчез из дома в городе Лейк-Элсинор, штат Калифорния еще в апреле 2024 года.

Авто звезды, вместе с телом ребенка внутри, нашли именно в Голливуде — это шокировало не только фанатов рэпера, но и миллионы людей в разных уголках мира.

D4vd (настоящее имя — Дэвид Энтони Берк) взяли под стражу представители отдела по расследованию грабежей и убийств.

Сейчас у него нет права на освобождение под залог.

Согласно данным журналистов, дело направлят в прокуратуру 20 апреля — будет рассмотрен вопрос о предъявлении обвинения.

8 сентября полицейских вызвали на стоянку для эвакуированных автомобилей после сообщений о неприятном запахе, доносившемся из автомобиля, который простоял на этой территории несколько дней. Полиция обнаружила расчлененное тело 14-летней девушки, помещенное в мешок в переднем багажнике автомобиля.

Как удалось узнать СМИ, ребенок пропал из дома в городе Лейк-Элсинор, штат Калифорния. В последний раз девочку видели там еще 2 года назад.

