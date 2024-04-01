Аналітик назвав найнебезпечніші напрямки на фронті в Україні

За словами військово-політичного аналітика Олександра Коваленка, наразі найнебезпечнішими напрямками фронту залишаються район Авдіївки та Часового Яру на Донеччині.
Що відомо про найнебезпечніші ділянки фронту в Україні
Аналітик підкреслив, що небезпека також зберігається в районі Новомихайлівки, де російські окупанти здійснюють спроби атак уздовж траси 00532 від Мар'їнки до Вугледара.
При цьому Коваленко підкреслив, що реальна битва за Часів Яр поблизу Бахмуту ще не розпочалась.
За його словами, наразі російські окупанти мають змогу просуватись через Хромове та використовують трасу Т0504 для просування до околиць Часового Яру.
Чи варто очікувати масштабного наступу армії РФ
Коваленко також зазначив, що наразі в злочинної армії РФ не має достатньої кількості ресурсів для проведення масштабного наступу у бік Харкова.
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За оцінками аналітиків з Інституту вивчення війни, очікуваний великий наступ злочинна армія РФ може провести виключно на заході Донецької області.
На думку Коваленка, російські окупанти навряд-чи відмовляться від намірів просунутись у бік Куп’янська та Часового Яру.
Водночас лінія від Мар'їнки до Вугледару із виходом у західну частину регіону знаходиться на третьому місці їхнього списку пріоритетів, на яких РФ зосередяться у другому півріччі.
Про наступ можна буде говорити після перегрупування окупаційних військ, поновлення боєздатності підрозділів, а також накопичення та формування ресурсів.
Коваленко запевняє, що зараз про це мова не йде.
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