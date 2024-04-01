Аналітик назвав найнебезпечніші напрямки на фронті в Україні

Що відомо про найнебезпечніші ділянки фронту в Україні

У районі Авдіївки це дії біля Бердичева, Орлівки, Тоненького і так далі. Тут вони створюють буфер безпеки півколом. А потім після оперативної паузи готуватимуться до наступальних дій за межами цього буфера. У районі Часового Яру варто відзначити ситуацію в Іванівському. Окупанти зайшли в село і зайняли позиції в північно-східній частині, тому що їм важливо створити умови для наступу на сам Часів Яр. Це найбільш небезпечні напрямки, — пояснює Коваленко. Поширити

Аналітик підкреслив, що небезпека також зберігається в районі Новомихайлівки, де російські окупанти здійснюють спроби атак уздовж траси 00532 від Мар'їнки до Вугледара.

Також не забуваємо такі локації, як Серебрянське лісництво, район Білогорівки (Луганська область) і Лимано-Куп'янську вісь саму по собі. І, звичайно ж, про район Работине Запорізької області. Тому що окупанти досі не змогли відновити над ним контроль і намагаються продовжувати наступальні дії, — підкреслює аналітик. Поширити

При цьому Коваленко підкреслив, що реальна битва за Часів Яр поблизу Бахмуту ще не розпочалась.

Неможливо проводити в Часовому Яру наступальні дії без повного контролю того ж Іванівського, тієї ж Богданівки, і коли Кліщіївка та Андріївка не утворюють єдиної лінії боєзіткнення. Тобто це такий виступ, який росіянам взагалі не комфортний, — пояснює аналітик. Поширити

За його словами, наразі російські окупанти мають змогу просуватись через Хромове та використовують трасу Т0504 для просування до околиць Часового Яру.

Але при цьому це не означає, що вже розпочалася масштабна битва за саме місто. Вона може розпочатися приблизно у червні 2024 року, в другій половині 2024 року. Поки що це все — саме процес створення умов для цієї каталізації та вже наступальних дій, — підкреслює аналітик. Поширити

Чи варто очікувати масштабного наступу армії РФ

Коваленко також зазначив, що наразі в злочинної армії РФ не має достатньої кількості ресурсів для проведення масштабного наступу у бік Харкова.

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Мета — залишити Харків без світла, води і повністю зруйнувати інфраструктуру, — підкреслює Коваленко. Поширити

За оцінками аналітиків з Інституту вивчення війни, очікуваний великий наступ злочинна армія РФ може провести виключно на заході Донецької області.

На думку Коваленка, російські окупанти навряд-чи відмовляться від намірів просунутись у бік Куп’янська та Часового Яру.

Водночас лінія від Мар'їнки до Вугледару із виходом у західну частину регіону знаходиться на третьому місці їхнього списку пріоритетів, на яких РФ зосередяться у другому півріччі.

Про наступ можна буде говорити після перегрупування окупаційних військ, поновлення боєздатності підрозділів, а також накопичення та формування ресурсів.

Коваленко запевняє, що зараз про це мова не йде.