Аналитик назвал самые опасные направления на фронте в Украине
Категория
Украина
Дата публикации

Аналитик назвал самые опасные направления на фронте в Украине

бронетехника ВСУ
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Источник:  РБК Украина

По словам военно-политического аналитика Александра Коваленко, сейчас самыми опасными направлениями фронта остаются район Авдеевки и Временного Яра Донецкой области.

Что известно о самых опасных участках фронта в Украине

В районе Авдеевки это действия возле Бердичева, Орловки, Тонечко и так далее. Здесь они создают буфер безопасности полукругом. А затем после оперативной паузы будут готовиться к наступательным действиям за пределами этого буфера. В районе Временного Яра следует отметить ситуацию в Ивановском. Оккупанты зашли в деревню и заняли позиции в северо-восточной части, потому что им важно создать условия для наступления на сам Часов Яр. Это наиболее опасные направления, — объясняет Коваленко.

Аналитик подчеркнул, что опасность также сохраняется в районе Новомихайловки, где российские оккупанты предпринимают попытки атак вдоль трассы 00532 от Марьинки до Угледара.

Также не забываем о таких локациях, как Серебрянское лесничество, район Белогоровки (Луганская область) и Лимано-Купянскую ось саму по себе. И, конечно же, о районе Работино Запорожской области. Потому что оккупанты до сих пор не смогли восстановить над ним контроль и пытаются продолжать наступательные действия, — подчеркивает аналитик.

При этом Коваленко подчеркнул, что реальная битва во времена Яра вблизи Бахмута еще не началась.

Невозможно проводить во Временном Яру наступательные действия без полного контроля того же Ивановского, той же Богдановки, и когда Клищиевка и Андреевка не образуют единой линии боестолкновения. То есть это такое выступление, которое россиянам вообще не комфортно, — объясняет аналитик.

По его словам, сейчас российские оккупанты могут продвигаться через Хромово и используют трассу Т0504 для продвижения к окрестностям Временного Яра.

Но при этом это не значит, что уже началось масштабное сражение за сам город. Она может начаться примерно в июне 2024, во второй половине 2024 года. Пока это все — процесс создания условий для этой катализации и уже наступательных действий, — подчеркивает аналитик.

Следует ли ожидать масштабного наступления армии РФ

Коваленко также отметил, что в настоящее время у преступной армии РФ нет достаточного количества ресурсов для проведения масштабного наступления в сторону Харькова.

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Цель — оставить Харьков без света, воды и полностью разрушить инфраструктуру, — подчеркивает Коваленко.

По оценкам аналитиков из Института изучения войны, ожидаемое большое наступление преступная армия РФ может провести исключительно на западе Донецкой области.

По мнению Коваленко, российские оккупанты вряд ли откажутся от намерений продвинуться в сторону Купянска и Временного Яра.

В то же время, линия от Марьинки до Угледара с выходом в западную часть региона находится на третьем месте их списка приоритетов, на которых РФ сосредоточятся во втором полугодии.

О наступлении можно будет говорить после перегруппировки оккупационных войск, возобновления боеспособности подразделений, а также накопления и формирования ресурсов.

Коваленко уверяет, что сейчас об этом речь не идет.

Мы видим, как они на своей территории пытаются создать несколько формирований, например 44-й армейский корпус. Однако пока не удается, не хватает ни человеческого ресурса, ни техники. Можно сказать, что подготовка, условно, на начальном этапе, и то происходит с не лучшими показателями, — отмечает аналитик.

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