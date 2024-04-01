По словам военно-политического аналитика Александра Коваленко, сейчас самыми опасными направлениями фронта остаются район Авдеевки и Временного Яра Донецкой области.
Что известно о самых опасных участках фронта в Украине
Аналитик подчеркнул, что опасность также сохраняется в районе Новомихайловки, где российские оккупанты предпринимают попытки атак вдоль трассы 00532 от Марьинки до Угледара.
При этом Коваленко подчеркнул, что реальная битва во времена Яра вблизи Бахмута еще не началась.
По его словам, сейчас российские оккупанты могут продвигаться через Хромово и используют трассу Т0504 для продвижения к окрестностям Временного Яра.
Следует ли ожидать масштабного наступления армии РФ
Коваленко также отметил, что в настоящее время у преступной армии РФ нет достаточного количества ресурсов для проведения масштабного наступления в сторону Харькова.
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По оценкам аналитиков из Института изучения войны, ожидаемое большое наступление преступная армия РФ может провести исключительно на западе Донецкой области.
По мнению Коваленко, российские оккупанты вряд ли откажутся от намерений продвинуться в сторону Купянска и Временного Яра.
В то же время, линия от Марьинки до Угледара с выходом в западную часть региона находится на третьем месте их списка приоритетов, на которых РФ сосредоточятся во втором полугодии.
О наступлении можно будет говорить после перегруппировки оккупационных войск, возобновления боеспособности подразделений, а также накопления и формирования ресурсов.
Коваленко уверяет, что сейчас об этом речь не идет.
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