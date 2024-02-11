Аналітик німецького видання Bild Юліан Рьопке заявляє, що окупаційній російській армії вдалось зайняти близько 40% території майже вщент зруйнованого села Первомайське на Донеччині.
Що відомо про ситуацію в районі Первомайського
Село Первомайське Донецької області розташоване на захід від селища Піски і села Водяне
Рьопке підкреслив, що російські окупанти зі сходу просуваються територією населеного пункту.
Що відомо про ситуацію в районі Авдіївки
За словами керівника Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Івана Тимочка у коментарі журналістам 24 каналу, в районі Авдіївки тривають запеклі бої.
При цьому Тимочко зазначив, що найближчими тижнями, або навіть днями може постати питання про відправку додаткових сил до Авдіївки, чи відхід українських військових з міста.
Він також запевнив, що українські військові заздалегідь прорахували всі загрози.
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