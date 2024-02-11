Аналітики Bild заявляють про просування армії РФ в районі Первомайського на Донеччині
Категорія
Україна
Дата публікації

Аналітики Bild заявляють про просування армії РФ в районі Первомайського на Донеччині

Військовий ЗСУ
Джерело:  Bild

Аналітик німецького видання Bild Юліан Рьопке заявляє, що окупаційній російській армії вдалось зайняти близько 40% території майже вщент зруйнованого села Первомайське на Донеччині. 

Що відомо про ситуацію в районі Первомайського

Село Первомайське Донецької області розташоване на захід від селища Піски і села Водяне

Рьопке підкреслив, що російські окупанти зі сходу просуваються територією населеного пункту.

Російські сили вторгнення продовжують (повільно) просуватися у Первомайському і на цей час контролюють близько 40% того, що залишилося від невеликого села (раніше 2200 жителів) на захід від Донецька, - зазначає Рьопке.

Що відомо про ситуацію в районі Авдіївки

За словами керівника Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Івана Тимочка у коментарі журналістам 24 каналу, в районі Авдіївки тривають запеклі бої.

При цьому Тимочко зазначив, що найближчими тижнями, або навіть днями може постати питання про відправку додаткових сил до Авдіївки, чи відхід українських військових з міста.

Оборона Авдіївки була і залишається успішною. Водночас інформація навколо ситуації в місті дуже часто є суперечливою і використовується противником для інформаційних вкидів. Деякі наші політики також інколи можуть або нагнітати паніку довкола Авдіївки, або ж створювати якусь ейфорію, - пояснює Тимочко.

Він також запевнив, що українські військові заздалегідь прорахували всі загрози.

Якщо постане питання потреби залишити Авдіївку, Збройні Сили зроблять це. Наші війська неодноразово це робили, і дуже часто повертали назад територію. Якщо постане вибір: збереження життя людей або території, звичайно надасться перевага збереженню життів – так було завжди, - запевнив Тимочко.

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