Оборона Авдіївки була і залишається успішною. Водночас інформація навколо ситуації в місті дуже часто є суперечливою і використовується противником для інформаційних вкидів. Деякі наші політики також інколи можуть або нагнітати паніку довкола Авдіївки, або ж створювати якусь ейфорію, - пояснює Тимочко.