Оборона Авдеевки была и остается успешной. В то же время информация вокруг ситуации в городе очень часто противоречива и используется противником для информационных вбросов. Некоторые наши политики также иногда могут или нагнетать панику вокруг Авдеевки, или создавать какую-то эйфорию, - объясняет Тимочко.