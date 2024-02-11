Аналитик немецкого издания Bild Юлиан Репке заявляет, что оккупационной российской армии удалось занять около 40% территории почти полностью разрушенного села Первомайское на Донетчине.
Что известно о ситуации в Первомайском районе
Село Первомайское Донецкой области расположено к западу от поселка Пески и села Водяное.
Репке подчеркнул, что российские оккупанты с востока продвигаются по территории населенного пункта.
Что известно о ситуации в районе Авдеевки
По словам руководителя Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Ивана Тимочка в комментарии журналистам 24 канала, в районе Авдеевки продолжаются ожесточенные бои.
При этом Тимочко отметил, что в ближайшие недели или даже на днях может возникнуть вопрос об отправке дополнительных сил в Авдеевку или уход украинских военных из города.
Он также заверил, что украинские военные заранее просчитали все угрозы.
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