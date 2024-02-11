Аналитики Bild заявляют о продвижении армии РФ в районе Первомайского в Донецкой области
Категория
Украина
Дата публикации

Аналитики Bild заявляют о продвижении армии РФ в районе Первомайского в Донецкой области

Военный ВСУ
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Источник:  Bild

Аналитик немецкого издания Bild Юлиан Репке заявляет, что оккупационной российской армии удалось занять около 40% территории почти полностью разрушенного села Первомайское на Донетчине.

Что известно о ситуации в Первомайском районе

Село Первомайское Донецкой области расположено к западу от поселка Пески и села Водяное.

Репке подчеркнул, что российские оккупанты с востока продвигаются по территории населенного пункта.

Российские силы вторжения продолжают (медленно) продвигаться в Первомайском и в настоящее время контролируют около 40% оставшегося от небольшого села (ранее 2200 жителей) к западу от Донецка, - отмечает Рёпке.

Что известно о ситуации в районе Авдеевки

По словам руководителя Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Ивана Тимочка в комментарии журналистам 24 канала, в районе Авдеевки продолжаются ожесточенные бои.

При этом Тимочко отметил, что в ближайшие недели или даже на днях может возникнуть вопрос об отправке дополнительных сил в Авдеевку или уход украинских военных из города.

Оборона Авдеевки была и остается успешной. В то же время информация вокруг ситуации в городе очень часто противоречива и используется противником для информационных вбросов. Некоторые наши политики также иногда могут или нагнетать панику вокруг Авдеевки, или создавать какую-то эйфорию, - объясняет Тимочко.

Он также заверил, что украинские военные заранее просчитали все угрозы.

Если возникнет вопрос оставить Авдеевку, Вооруженные Силы сделают это. Наши войска неоднократно это делали и очень часто возвращали обратно территорию. Если возникнет выбор: сохранение жизни людей или территории, конечно, предпочтится сохранение жизней – так было всегда, - заверил Тимочко.

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