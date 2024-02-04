В России паникуют из-за уничтожения колонны армии РФ в Донецкой области

Бойцам ВСУ удалось успешно разгромить российскую колонну под Новомихайловкой. Это событие стало новым мощным ударом по репутации армии врага.

Российские блогеры жалуются из-за нового поражения солдат РФ

Вражеские военкорры публично жаловались из-за провального российского механизированного штурма вблизи Новомихайловки в Донецкой области.

По словам одного из вражеских блогеров, "настоящие патриоты" отреагировали на кадры неудачного штурма 30 января критикой и разочарованием.

Он набросился с обвинениями на "предателей и продажников", прежде всего приспешников Путина, которые часто посещают телешоу кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева.

Как известно, последний недавно вновь соврал, что у российских войск достаточно систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), радиостанций и FPV-дронов.

Фото: facebook.com/InstitutefortheStudyofWar

Однако блогер опроверг заявление Соловьева. Он утверждает, что российские фронтовые командиры считают радиостанции более ценными, чем государственные танки и БМП из-за отсутствия радиооборудования.

Несколько милблогеров пожаловались, что российское "высокое руководство" вряд ли будет читать беспокойство милблогеров об использовании украинских беспилотников, и предупредили, что многие российские военнослужащие погибнут из-за превосходства украинских БПЛА на передовой. Они признают это одной из самых больших проблем России по состоянию на данный момент.

Путин заговорил о слабой стороне армии РФ

Как уже упоминалось ранее, недавно глава Кремля Владимир Путин публично признал, что беспилотники являются "ахиллесовой пяткой" российских войск.

По мнению аналитиков, это указывает на то, что диктатор знает все о ситуации на фронте.

Что интересно, в России кичатся тем, что признание Путиным преимущества украинских беспилотников показывает, что Путин не боится обсуждать "проблемы" и "ошибки" России.

Кроме того, в Москве обрадовались, что президент РФ якобы разрешает "конструктивную" критику российских операций в Украине.