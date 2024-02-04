У Росії панікують через знищення колони армії РФ на Донеччині

Бійцям ЗСУ вдалося успішно розгромити російську колону під Новомихайлівкою. Ця подія стала новим потужним ударом по репутації армії ворога.

Російські блогери бідкаються через нову поразку солдатів РФ

Ворожі військкори публічно бідкалися через провальний російський механізований штурм поблизу Новомихайлівки, що на Донеччині.

За словами одного з ворожих блогерів, "справжні патріоти" відреагували на кадри невдалого штурму 30 січня критикою та розчаруванням.

Він накинувся зі звинуваченнями на "зрадників і продажників", насамперед поплічників Путіна, які часто відвідують телешоу кремлівського пропагандиста Володимира Соловйова.

Як відомо, останній нещодавно знову збрехав, що російські війська мають достатньо систем радіоелектронної боротьби (РЕБ) і радіостанцій та FPV-дрони.

Фото: facebook.com/InstitutefortheStudyofWar

Однак блогер заперечив заяву Соловйова. Він стверджує, що російські фронтові командири вважають радіостанції ціннішими за державні танки та БМП через брак радіообладнання.

Декілька мілблогерів поскаржилися, що російське "високе керівництво" навряд чи читатиме занепокоєння мілблогерів щодо використання українських безпілотників, і попередили, що багато російських військовослужбовців загинуть через перевагу українських БпЛА на передовій. Вони визнають це однією із найбільших проблем Росії станом на зараз.

Путін заговорив про слабку сторону армії РФ

Як уже згадувалося раніше, нещодавно очільник Кремля Володимир Путін публічно визнав, що безпілотники є "ахіллесовою п’ятою" російських військ.

На переконання аналітиків, це вказує на те, що диктатор знає все про ситуацію на фронті.

Що цікаво, у Росії хизуються тим, що визнання Путіним переваги українських безпілотників показує, що Путін не боїться обговорювати "проблеми" та "помилки" Росії.

Окрім того, в Москві втішені, що президент РФ нібито дозволяє "конструктивну" критику російських операцій в Україні.