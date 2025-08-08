Аналітики фіксують зміни на світовому ринку нафти

Аналітики Bloomberg звернули увагу на те, що країна-агресорка Росія пропонує китайським покупцям термінові постачання флагманської нафти Urals зі знижками. За їхніми словами, це вказує на те, що тиск президента США Дональда Трампа на Індію уже має певний ефект.
Головні тези:
- Індія зменшує закупівлі російської нафти після рішення Трампа.
- Китай розглядається Росією як потенційний альтернативний ринок для Urals.
Росія може втрати покупців своєї нафти
Як зазначають експерти, постачання Urals з надходженням у жовтні рекламуються покупцям за нижчими цінами, ніж раніше.
Попри те, що саме КНР є покупцем №1 російської нафти, яка надходить морським і наземним шляхами, китайські НПЗ, у більшості випадків, купують сорт ESPO, який виробляється й завантажується зі східної частини РФ.
Нещодавно американський лідер Дональд Трамп заявив про подвоєння мит на весь індійський імпорт як покарання за закупівлі російської нафти.
Саме після цього рішення державні НПЗ Індії відмовилися від закупівель, а також активно шукають альтернативні постачання, звільнивши обсяги, які могли б опинитися в Китаї.
