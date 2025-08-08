Аналитики фиксируют изменения на мировом рынке нефти

Аналитики Bloomberg обратили внимание на то, что страна-агрессорка Россия предлагает китайским покупателям срочные поставки флагманской нефти Urals со скидками. По их словам, это указывает на то, что давление президента США Дональда Трампа на Индию уже имеет определенный эффект.

Россия может потерять покупателей своей нефти

Как отмечают эксперты, поставки Urals с поступлением в октябре рекламируются покупателям по более низким ценам, чем раньше.

Несмотря на то, что именно КНР является покупателем №1 российской нефти, поступающей по морским и наземным путям, китайские НПЗ в большинстве случаев покупают сорт ESPO, который производится и загружается с восточной части РФ.

Импорт Urals, поставляемый из портов на западе, обычно не входит в привычный спрос китайских переработчиков из-за географического расстояния и высоких затрат на транспортировку. Поделиться

Недавно американский лидер Дональд Трамп заявил о удвоении пошлин на весь индийский импорт в качестве наказания за покупку российской нефти.

Именно после этого решения государственные НПЗ Индии отказались от закупок, а также активно ищут альтернативные поставки, освободив объемы, которые могли бы оказаться в Китае.