Аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) заявляють про свідоме проведення Росією етнічних чисток на окупованих територіях України із метою максимально посилити контроль над ними.

Як Росія намагається завадити проведенню Україною деокупації територій

Війна в Україні - це, перш за все, війна за контроль над людьми, а не за землю. Окупаційний план Кремля спрямований на ліквідацію української ідентичності шляхом примусової інтеграції окупованої України в Росію соціально, культурно, мовно, політично, економічно, релігійно і бюрократично, - зазначають аналітики. Поширити

Підкреслюється, що Москва намагається переконати як українців, так і світову спільноту у тому, що ліквідація української ідентичності на окупованих територіях є безповоротньою та безупинною.

Аналітики підкреслюють, що російська політика на окупованих територіях України передбачає проведення примусової депопуляції та повторного заселення цих територій.

Змінюючи демографію окупованих територій України, росіяни сподіваються зробити їх деокупацію неможливою.

Путін також прагне використовувати Україну як джерело мобілізованої робочої сили частково для вирішення демографічних проблем Росії

Дослідник ISW Кароліна Гірд зазначає, що певною мірою ця стратегія працює, адже "західні лідери регулярно запитують, чи варто Україні взагалі намагатися звільнити Крим і частину Донбасу", які були окуповані в 2014 році і демографічно дуже змінилися за цей час.

Що ще відомо про дії Росії на окупованих територіях

Російські загарбники планують відкриття Центру військово-спортивної підготовки та патріотичного виховання молоді «Воїн». Ще один заклад для “промивки мізків” дітям з України буде працювати на базі оздоровчого табору «Іскра».

На тимчасово окупованих територіях росіяни продовжують розгортати мілітаристичні табори для українських дітей.

Гауляйтери анонсували створення на ТОТ Запоріжжя Центру військово-спортивної підготовки та патріотичного виховання молоді «Воїн», який мають відкрити на базі дитячого оздоровчого табору «Іскра».