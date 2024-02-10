Аналитики из Института изучения войны (ISW) заявляют о сознательном проведении Россией этнических чисток на оккупированных территориях Украины с целью максимально усилить контроль над ними.

Как Россия пытается помешать проведению Украиной деоккупации территорий

Война в Украине – это, прежде всего, война за контроль над людьми, а не за землю. Оккупационный план Кремля направлен на ликвидацию украинской идентичности путем принудительной интеграции оккупированной Украины в Россию социально, культурно, языково, политически, экономически, религиозно и бюрократически, отмечают аналитики. Поделиться

Подчеркивается, что Москва пытается убедить как украинцев, так и мировое сообщество в том, что ликвидация украинской идентичности на оккупированных территориях бесповоротна и непрерывна.

Аналитики подчеркивают, что российская политика на оккупированных территориях Украины предполагает проведение принудительной депопуляции и повторного заселения этих территорий.

Меняя демографию оккупированных территорий Украины, россияне надеются сделать их деоккупацию невозможной.

Путин также стремится использовать Украину как источник мобилизованной рабочей силы частично для решения демографических проблем России

Исследователь ISW Каролина Гирд отмечает, что в определенной степени эта стратегия работает, ведь "западные лидеры регулярно спрашивают, стоит ли Украине вообще пытаться освободить Крым и часть Донбасса", которые были оккупированы в 2014 году и демографически сильно изменились за это время.

Что еще известно о действиях России на оккупированных территориях

Российские захватчики планируют открытие Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин». Еще одно заведение для промывки мозгов детям из Украины будет работать на базе оздоровительного лагеря «Искра».

На временно оккупированных территориях россияне продолжают разворачивать милитаристские лагеря для детей.

Гауляйтеры анонсировали создание на ТОТ Запорожья Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин», который должен открыть на базе детского оздоровительного лагеря «Искра».