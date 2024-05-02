За словами журналістів видання Foreign Affairs та західних аналітиків, сама по собі допомога США не забезпечить Україні перемоги у розв'язаній Росією злочинній війні.

Як Україні використати допомогу від США для завершення війни на власних умовах

Якщо Україна хоче запобігти перемозі Росії в довгостроковій перспективі, їй знадобиться комплексна стратегія. Це означає навчання, оснащення та мобілізацію нових сил. Це означає переконати Кремль, що продовження війни з часом стане для Росії дедалі ризикованішим. І це означає створення позиції достатньої сили, щоб мати можливість сформулювати на власних умовах параметри міцного миру, — йдеться у матеріалі видання. Поширити

Автори матеріалу підкреслюють, що жодне з цих завдань не є простим.

Окрім цього жодне з цих питань не можна вирішити одразу.

Однак автори публікації підкреслюють, що в України не має змоги витрачати місяці на переговори із західними партнерами щодо подальшої стратегії.

У матеріалі видання зазначається, що новий пакет допомоги від США забезпечить українських військових не тільки артилерійськими боєприпасами та іншими озброєннями, а також впевненністю.

Українські військові матимуть ясність стосовно достатньої кількості наявних ресурсів на найближчі півроку.

Першочерговим завданням автори публікації називають створення свіжих підрозділів.

Зазнача’ється, що Україні доведеться мобілізувати значно більше людей, поліпшити систему навчання, щоб зберегти якісну перевагу над російськими підрозділами, а також адекватно оснастити ці нові війська.

Всупереч широко поширеним припущенням, в Україні не бракує людей для мобілізації. Чого їй бракує, то це ефективної системи набору та навчання, яка дала б змогу залучити до армії доступних людей, а також обладнання для їхнього забезпечення. Ці проблеми можна і потрібно вирішити, — підкреслюють автори матеріалу. Поширити

Головними пріоритетами має стати забезпечення не лише того, щоб літній наступ Росії завершився високою ціною для Москви, а й наявність новомобілізованих українських військ для стримування подальших наступів восени — і, в ідеалі, створення стабільної лінії фронту на початок 2025 року.

Однак досягнення цієї мети значною мірою залежатиме від того, наскільки швидко Україна зможе мобілізувати й оснастити свої сили.

Як НАТО може допомогти Україні досягти справедливого миру

Зазначається, що навіть у разі, якщо Україна зможе відбити та запобігти всім спробам наступу окупаційної армії РФ, саме по собі це не припинить агресію з боку Кремля.

Кремль зацікавлений у переговорах, які ґрунтуються на поточній динаміці війни: він вважає, що, щойно переговори почнуться, західні прихильники України погодяться практично на все, вважаючи будь-яке врегулювання, якого можна досягти, успішним, навіть якщо воно не зможе захистити Україну в довгостроковій перспективі.

Щоб Москва могла по-справжньому вести переговори, вона повинна зіткнутися з ситуацією, в якій подальше розширення конфлікту буде представляти для неї неприйнятну загрозу. Тільки тоді Україна зможе домогтися значущих поступок, — підкреслюється у матеріалі видання. Поширити

В інтересах НАТО надати Україні можливість завдавати шкоди або знищувати престижні російські активи.

По-друге, Росія не зможе фінансувати війну нескінченно, і санкції повинні поглиблюватися.

По-третє, хоча російська громадськість здебільшого підтримує війну, існує глибоке невдоволення російським урядом, яким можна скористатися.

Автори публікації підкреслюють, що наразі в Україні не має змоги висунути Росії вимогу щодо переговорів на власних умовах.

Припинення вогню, найімовірніше, призведе до того, що Росія відновить свою військову міць, тоді як Україна не зможе підтримувати свої сили в їхньому нинішньому розмірі.

Щоб гарантувати, що Україна зможе вести переговори з упевненістю в тому, що вона зможе забезпечити міцний мир, міжнародні партнери Києва повинні будуть запропонувати гарантії безпеки, яким він довіряє, — підкреслюють автори матеріалу.

Зрештою, будь-яке успішне закінчення війни залежатиме від здатності НАТО переконливо стримувати Росію.

Ця позиція вимагає від альянсу не тільки виставити достатні сили для протидії загрозі з боку Росії, а й створити достатні виробничі потужності серед своїх членів, щоб підтримувати стійкий потік боєприпасів у разі нової війни.