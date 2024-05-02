По словам журналистов издания Foreign Affairs и западных аналитиков, сама по себе помощь США не обеспечит Украине победы в развязанной Россией преступной войне.

Как Украине использовать помощь от США для завершения войны на собственных условиях

Если Украина хочет предотвратить победу России в долгосрочной перспективе, ей понадобится комплексная стратегия. Это означает обучение, оснащение и мобилизацию новых сил. Это значит убедить Кремль, что продолжение войны со временем станет для России все более рискованным. И это означает создание позиции достаточной силы, чтобы иметь возможность сформулировать на собственных условиях параметры крепкого мира, говорится в материале издания. Поделиться

Авторы материала подчеркивают, что ни одна из этих задач не проста.

Кроме этого, ни один из этих вопросов нельзя решить сразу.

Однако авторы публикации подчеркивают, что у Украины нет возможности тратить месяцы на переговоры с западными партнерами по дальнейшей стратегии.

В материале издания отмечается, что новый пакет помощи от США обеспечит украинских военных не только артиллерийскими боеприпасами и другими вооружениями, но и уверенностью.

У украинских военных будет ясность относительно достаточного количества имеющихся ресурсов на ближайшие полгода.

Первоочередной задачей авторы публикации называют создание новых подразделений.

Отмечается, что Украине придется мобилизовать гораздо больше людей, улучшить систему обучения, чтобы сохранить качественное превосходство над российскими подразделениями, а также адекватно оснастить эти новые войска.

Вопреки широко распространенным предположениям, в Украине достаточно людей для мобилизации. Чего ей не хватает, это эффективной системы набора и обучения, которая позволила бы привлечь в армию доступных людей, а также оборудование для их обеспечения. Эти проблемы можно и нужно решить, подчеркивают авторы материала. Поделиться

Главными приоритетами должно стать обеспечение не только того, чтобы летнее наступление России завершилось высокой ценой для Москвы, но и наличие новомобилизованных украинских войск для сдерживания дальнейших наступлений осенью и, в идеале, создания стабильной линии фронта на начало 2025 года.

Однако достижение этой цели будет в значительной степени зависеть от того, насколько быстро Украина сможет мобилизовать и оснастить свои силы.

Как НАТО может помочь Украине достичь справедливого мира

Отмечается, что даже в случае, если Украина сможет отразить и предотвратить все попытки наступления оккупационной армии РФ, само по себе это не прекратит агрессию со стороны Кремля.

Кремль заинтересован в переговорах, которые основываются на текущей динамике войны: он считает, что, как только переговоры начнутся, западные сторонники Украины согласятся практически на все, считая любое достижение успешным, даже если оно не сможет защитить Украину в долгосрочной перспективе.

Чтобы Москва могла по-настоящему вести переговоры, она должна столкнуться с ситуацией, в которой дальнейшее расширение конфликта будет представлять для нее неприемлемую угрозу. Только тогда Украина сможет добиться значимых уступок, подчеркивается в материале издания. Поделиться

В интересах НАТО предоставить Украине возможность наносить ущерб или уничтожать престижные российские активы.

Во-вторых, Россия не сможет финансировать войну до бесконечности, и санкции должны углубляться.

В-третьих, хотя российская общественность в большинстве своем поддерживает войну, существует глубокое недовольство российским правительством, которым можно воспользоваться.

Авторы публикации подчеркивают, что в настоящее время в Украине нет возможности предъявить России требование переговоров на собственных условиях.

Прекращение огня, вероятнее всего, приведет к тому, что Россия восстановит свою военную мощь, тогда как Украина не сможет поддерживать свои силы в их нынешнем размере.

Чтобы гарантировать, что Украина сможет вести переговоры с уверенностью в том, что она сможет обеспечить крепкий мир, международные партнеры Киева должны будут предложить доверяющие гарантии безопасности, — подчеркивают авторы материала.

В конце концов, любое успешное окончание войны будет зависеть от способности НАТО убедительно сдерживать Россию.

Эта позиция требует от альянса не только выставить достаточные силы для противодействия угрозе России, но и создать достаточные производственные мощности среди своих членов, чтобы поддерживать устойчивый поток боеприпасов в случае новой войны.