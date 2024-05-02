По словам директора Национальной разведки США Эврил Хейнс, очень маловероятно, что развязанная Кремлем преступная война против Украины завершится в ближайшее время.

Что в разведке США говорят о вероятности завершения войны в Украине

Хейнс подчеркнула, что атаки оккупационной армии РФ по приказу Кремля по объектам критической инфраструктуры, в частности, энергосистемы Украины, приведут лишь к еще большим убыткам и потерям.

Эта агрессивная тактика, скорее всего, будет продолжаться, и война вряд ли закончится в ближайшее время, подчеркнула глава нацразведки США. Поделиться

Как скоро Украина сможет получить военную помощь от США

Аналитики портала Defence Express проанализировали на примере прошлых пакетов военной помощи от США Украине, как быстро поступают вооружения.

По их словам, речь не идет о нескольких часах или сутках.

Рекордными оказались показатели по передаче 155-мм гаубиц M777 (12 суток), "афганских" вертолетов Ми-17 (20 суток) и систем HIMARS (22 суток)

Антирекордными оказались показатели по темпам передачи бронемашин M1117 (499 суток), самоходных мостов на базе M60 (312 суток) и бронеавтомобилей класса MRAP (260 суток).

Отдельно следует обратить внимание и на то, что передача средств ПВО, как ЗРК Patriot и NASAMS, комплексов Avenger и "шахматобойок" VAMPIRE, заняла диапазон от 119 до 177 суток.

Аналитики отмечают, что на скорость передачи украинским военным вооружений от США влияли несколько факторов.

В частности, речь идет не только о логистике или техническом состоянии готовности, но и о скорости овладения вооружениями украинскими военными и скорости развертывания соответствующей инфраструктуры для обслуживания.

Например, скорость поставки дополнительных Patriot может упираться ровно в такие же нюансы, хотя эта система уже и так есть в строю Сил обороны Украины.

Отдельно интересным выглядит объяснение, почему Пентагон для поддержки нашей страны в критическое время не использовал казалось бы очевидный резерв в 5 миллиардов долларов, возникший после пересчета фактической стоимости уже переданного оружия Украины, — говорится в материале издания. Поделиться

Аналитики объясняют, что в данном случае речь шла не о реальных средствах, а скорее просто о бухгалтерском феномене, который невозможно было конвертировать в ресурс для помощи.