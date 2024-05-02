За словами директорки Національної розвідки США Евріл Хейнс, дуже малоймовірно, що розв'язана Кремлем злочинна війна проти України завершиться найближчим часом.

Що у розвідці США кажуть про ймовірність завершення війни в Україні

Хейнс підкреслила, що атаки окупаційної армії РФ за наказом Кремля по об’єктах критичної інфраструктури, зокрема, — енергосистеми України, призведуть лише до ще більших збитків і втрат.

Ця агресивна тактика, швидше за все, продовжуватиметься, і війна навряд чи закінчиться найближчим часом, — підкреслила очільниця нацрозвідки США. Поширити

Наскільки швидко Україна зможе отримати військову допомогу від США

Аналітики порталу Defence Express проаналізували на прикладі минулих пакетів військової допомоги від США Україні, наскільки швидко надходять озброєння.

За їхніми словами, мова не йде про кілька годин чи діб.

Рекордними виявились показники по передачі 155-мм гаубиць M777 (12 діб), "афганських" вертольотів Мі-17 (20 діб) та систем HIMARS (22 доби)

Антирекордними виявились показники по темпам передачі бронемашин M1117 (499 діб), самохідних мостів на базі M60 (312 діб) та бронеавтомобілів класу MRAP (260 діб).

Окремо варто звернути увагу і на те, що передача засобів ППО, як ЗРК Patriot та NASAMS, комплексів Avenger та "шахедобійок" VAMPIRE, зайняла діапазон від 119 до 177 діб.

Аналітики зазначають, що на швидкість передачі українським військовим тих чи інших озброєнь від США впливали кілька факторів.

Зокрема, мова не тільки про логістику чи технічний стан готовності, а й в швидкості опанування озброєнь українськими військовими та швидкості розгортання відповідної інфраструктури для обслуговування.

Наприклад швидкість поставки додаткових Patriot може впиратись рівно у такі самі нюанси, хоча ця система уже і так є в строю Сил оборони України.

Окремо цікавим виглядає пояснення, чому ж Пентагон для підтримки нашої країни в критичний час не використав здавалось би очевидний резерв у 5 мільярдів доларів, який виник після перерахунку фактичної вартості уже переданої зброї України, — йдеться у матеріалі видання. Поширити

Аналітики пояснюють, що в данному випадку мова йшла не про реальні кошти, а скоріше просто про бухгалтерський феномен, який не можливо було конвертувати в ресурс для допомоги.