За інформацією аналітиків Bloomberg, серед країн з 20 найбільшими економіками у світі найвища ймовірність громадських заворушень у 2025 році у Туреччині, Росії та США.

Що відомо про ризики заворушень у Росії, Туреччині та США у 2025 році

Зазначається, що відповідно до розрахунків, ймовірність громадських протестів у США у 2025 році складає лише 2,9%, одна країна йде третьою серед 20 найбільших економік світу, поступаючись рівнем ризику дестабілізації лише Туреччині та Росії.

Зокрема, у Німеччині, Канаді та Австралії ризик громадських протестів та заворушень вдвічі менший, ніж у США.

Аналіз будується на підході, розробленому Робочою групою з політичної нестабільності уряду США для оцінки ризику внутрішньої дестабілізації.

Зокрема, метою розрахунку є визначення факторів, які спровокували побоювання щодо громадських протестів у роки після нападу на Капітолій 6 січня 2021 року.

Зазначається, що ризик внутрішнього конфлікту у США суттєво підвищують розпад демократичних інститутів і зростання фракційних нарікань.

Прогнози щодо рідкісних подій, таких як внутрішній конфлікт, супроводжуються високим ступенем невизначеності. Тим не менше, ми вважаємо, що ця модель є корисним способом створення аналітичної основи для дослідження зростання ризиків у США — і результати далеко не заспокійливі, — пояснює аналітик Bloomberg Economics Нік Холмарк. Поширити

Що відомо про ризик ймовірної дестабілізації в інших країнах G-20

Зокрема, ймовірність внутрішніх протестів у Росії оцінюється аналітиками у 4%.

Протести в Росії

У той же час ймовірність протестів у Туреччині оцінюється у 6%.

Слідом йдуть Бразилія, Китай, Індія та Саудівська Аравія.

Найнижчий рівень ризику дестабілізації ситуації аналітики вбачають у Японії.