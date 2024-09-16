За інформацією аналітиків Bloomberg, серед країн з 20 найбільшими економіками у світі найвища ймовірність громадських заворушень у 2025 році у Туреччині, Росії та США.
Головні тези:
- Найвищий рівень ймовірності протестів у 2025 році зафіксований у Туреччині, Росії та США серед країн G-20.
- Ризик громадських протестів у США значно менший, ніж у Туреччині та Росії.
- Аналіз ризиків проводиться на підставі подій, які наслідком мають протести та внутрішні конфлікти, що супроводжуються великою невизначеністю.
- У Росії ймовірність внутрішніх протестів становить 4%, що також свідчить про високий ризик дестабілізації політичної ситуації.
- Бразилія, Китай, Індія та Саудівська Аравія також визначені аналітиками як країни з ймовірностю протестів у майбутньому.
Що відомо про ризики заворушень у Росії, Туреччині та США у 2025 році
Зазначається, що відповідно до розрахунків, ймовірність громадських протестів у США у 2025 році складає лише 2,9%, одна країна йде третьою серед 20 найбільших економік світу, поступаючись рівнем ризику дестабілізації лише Туреччині та Росії.
Зокрема, у Німеччині, Канаді та Австралії ризик громадських протестів та заворушень вдвічі менший, ніж у США.
Аналіз будується на підході, розробленому Робочою групою з політичної нестабільності уряду США для оцінки ризику внутрішньої дестабілізації.
Зокрема, метою розрахунку є визначення факторів, які спровокували побоювання щодо громадських протестів у роки після нападу на Капітолій 6 січня 2021 року.
Зазначається, що ризик внутрішнього конфлікту у США суттєво підвищують розпад демократичних інститутів і зростання фракційних нарікань.
Що відомо про ризик ймовірної дестабілізації в інших країнах G-20
Зокрема, ймовірність внутрішніх протестів у Росії оцінюється аналітиками у 4%.
У той же час ймовірність протестів у Туреччині оцінюється у 6%.
Слідом йдуть Бразилія, Китай, Індія та Саудівська Аравія.
Найнижчий рівень ризику дестабілізації ситуації аналітики вбачають у Японії.
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