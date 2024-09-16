Аналітики оцінили ймовірність протестів у країнах G-20
Категорія
Економіка
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Аналітики оцінили ймовірність протестів у країнах G-20

Протести в Росії
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Джерело:  Bloomberg

За інформацією аналітиків Bloomberg, серед країн з 20 найбільшими економіками у світі найвища ймовірність громадських заворушень у 2025 році у Туреччині, Росії та США. 

Головні тези:

  • Найвищий рівень ймовірності протестів у 2025 році зафіксований у Туреччині, Росії та США серед країн G-20.
  • Ризик громадських протестів у США значно менший, ніж у Туреччині та Росії.
  • Аналіз ризиків проводиться на підставі подій, які наслідком мають протести та внутрішні конфлікти, що супроводжуються великою невизначеністю.
  • У Росії ймовірність внутрішніх протестів становить 4%, що також свідчить про високий ризик дестабілізації політичної ситуації.
  • Бразилія, Китай, Індія та Саудівська Аравія також визначені аналітиками як країни з ймовірностю протестів у майбутньому.

Що відомо про ризики заворушень у Росії, Туреччині та США у 2025 році

Зазначається, що відповідно до розрахунків, ймовірність громадських протестів у США у 2025 році складає лише 2,9%, одна країна йде третьою серед 20 найбільших економік світу, поступаючись рівнем ризику дестабілізації лише Туреччині та Росії.

Зокрема, у Німеччині, Канаді та Австралії ризик громадських протестів та заворушень вдвічі менший, ніж у США.

Аналіз будується на підході, розробленому Робочою групою з політичної нестабільності уряду США для оцінки ризику внутрішньої дестабілізації.

Зокрема, метою розрахунку є визначення факторів, які спровокували побоювання щодо громадських протестів у роки після нападу на Капітолій 6 січня 2021 року.

Зазначається, що ризик внутрішнього конфлікту у США суттєво підвищують розпад демократичних інститутів і зростання фракційних нарікань.

Прогнози щодо рідкісних подій, таких як внутрішній конфлікт, супроводжуються високим ступенем невизначеності. Тим не менше, ми вважаємо, що ця модель є корисним способом створення аналітичної основи для дослідження зростання ризиків у США — і результати далеко не заспокійливі, — пояснює аналітик Bloomberg Economics Нік Холмарк.

Що відомо про ризик ймовірної дестабілізації в інших країнах G-20

Зокрема, ймовірність внутрішніх протестів у Росії оцінюється аналітиками у 4%.

У Росії, Туреччині та США існує найвищий рівень спалахування громадських протестів
Протести в Росії

У той же час ймовірність протестів у Туреччині оцінюється у 6%.

Слідом йдуть Бразилія, Китай, Індія та Саудівська Аравія.

Найнижчий рівень ризику дестабілізації ситуації аналітики вбачають у Японії.

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