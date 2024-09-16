По информации аналитиков Bloomberg, среди стран с 20 крупнейшими экономиками в мире самая высокая вероятность общественных беспорядков в 2025 году в Турции, России и США.
Главные тезисы
- Согласно анализу Bloomberg, самый высокий уровень вероятности общественных протестов к 2025 году зафиксирован в Турции, России и США среди стран G-20.
- Риск внутренних протестов в России составляет 4%, отражая высокий уровень дестабилизации политической ситуации.
- В США риск общественных протестов значительно ниже, составляя всего 2,9%, однако страна следует за Турцией и Россией по уровню риска дестабилизации.
- Прогнозы аналитиков также охватывают Бразилию, Китай, Индию и Саудовскую Аравию как страны с вероятностью протестов в будущем.
- Самый низкий уровень риска дестабилизации среди стран G-20 наблюдается в Японии, согласно данным исследования Bloomberg Economics.
Что известно о рисках беспорядков в России, Турции и США в 2025 году
Отмечается, что согласно расчетам, вероятность общественных протестов в США в 2025 году составляет всего 2,9%, одна страна идет третьей среди 20 крупнейших экономик мира, уступая уровню риска дестабилизации только Турции и России.
В частности, в Германии, Канаде и Австралии риск общественных протестов и беспорядков вдвое меньше, чем в США.
Анализ строится на подходе, разработанном Рабочей группой по политической нестабильности правительства США для оценки риска внутренней дестабилизации.
В частности, целью расчета является определение факторов, которые спровоцировали опасения по поводу общественных протестов в годы после нападения на Капитолий 6 января 2021 года.
Отмечается, что риск внутреннего конфликта в США существенно повышает распад демократических институтов и рост фракционных нареканий.
Что известно о риске вероятной дестабилизации в других странах G-20
В частности, вероятность внутренних протестов в России оценивается аналитиками в 4%.
В то же время, вероятность протестов в Турции оценивается в 6%.
Следом идут Бразилия, Китай, Индия и Саудовская Аравия.
Самый низкий уровень риска дестабилизации ситуации аналитики видят в Японии.
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