Аналитики оценили вероятность протестов в странах G-20
Категория
Экономика
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Аналитики оценили вероятность протестов в странах G-20

Протесты в России
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Источник:  Bloomberg

По информации аналитиков Bloomberg, среди стран с 20 крупнейшими экономиками в мире самая высокая вероятность общественных беспорядков в 2025 году в Турции, России и США.

Главные тезисы

  • Согласно анализу Bloomberg, самый высокий уровень вероятности общественных протестов к 2025 году зафиксирован в Турции, России и США среди стран G-20.
  • Риск внутренних протестов в России составляет 4%, отражая высокий уровень дестабилизации политической ситуации.
  • В США риск общественных протестов значительно ниже, составляя всего 2,9%, однако страна следует за Турцией и Россией по уровню риска дестабилизации.
  • Прогнозы аналитиков также охватывают Бразилию, Китай, Индию и Саудовскую Аравию как страны с вероятностью протестов в будущем.
  • Самый низкий уровень риска дестабилизации среди стран G-20 наблюдается в Японии, согласно данным исследования Bloomberg Economics.

Что известно о рисках беспорядков в России, Турции и США в 2025 году

Отмечается, что согласно расчетам, вероятность общественных протестов в США в 2025 году составляет всего 2,9%, одна страна идет третьей среди 20 крупнейших экономик мира, уступая уровню риска дестабилизации только Турции и России.

В частности, в Германии, Канаде и Австралии риск общественных протестов и беспорядков вдвое меньше, чем в США.

Анализ строится на подходе, разработанном Рабочей группой по политической нестабильности правительства США для оценки риска внутренней дестабилизации.

В частности, целью расчета является определение факторов, которые спровоцировали опасения по поводу общественных протестов в годы после нападения на Капитолий 6 января 2021 года.

Отмечается, что риск внутреннего конфликта в США существенно повышает распад демократических институтов и рост фракционных нареканий.

Прогнозы относительно редких событий, таких как внутренний конфликт, сопровождаются высокой степенью неопределенности. Тем не менее мы считаем, что эта модель является полезным способом создания аналитической основы для исследования роста рисков в США — и результаты далеко не успокоительные, — объясняет аналитик Bloomberg Economics Ник Холмарк.

Что известно о риске вероятной дестабилизации в других странах G-20

В частности, вероятность внутренних протестов в России оценивается аналитиками в 4%.

В России, Турции и США существует самый высокий уровень вспышки общественных протестов
Протесты в России

В то же время, вероятность протестов в Турции оценивается в 6%.

Следом идут Бразилия, Китай, Индия и Саудовская Аравия.

Самый низкий уровень риска дестабилизации ситуации аналитики видят в Японии.

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