В Британии начались массовые протесты ультраправых — возникли стычки и поджоги
Категория
Мир
Дата публикации

В Британии начались массовые протесты ультраправых — возникли стычки и поджоги

В Британии начались массовые протесты ультраправых — возникли стычки и поджоги
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Источник:  BBC

В Великобритании прошли десятки митингов ультраправых движений. Ряд демонстраций обернулись столкновениями и поджогами, почти 100 человек были задержаны.

Главные тезисы

  • Десятки митингов ультраправых в Британии привели к столкновениям, поджогам и задержаниям по всей стране.
  • Протесты начались после инцидента в Саутпорте, где 17-летний парень напал с ножом на детскую школу, ранив 14 человек.
  • Премьер-министр Кир Стармер предупредил о тюремном заключении и запрете на поездки для участников “неприемлемых беспорядков”.
  • Полиция сообщила о множестве травмированных офицеров во время столкновений с протестующими, включая госпитализированных с ранениями в Сандерленде.

Что известно о протестах в Британии

Как сообщают СМИ, столкновения произошли в Халли, Ливерпуле, Бристоле, Манчестере, Сток-он-Тренте, Блэкпуле и Белфасте.

Митингующие иногда бросали файеры, грабили магазины и нападали на полицию. Меньшие демонстрации в других местах не переросли в насилие.

Акции по всей стране вспыхнули из-за инцидента в английском Саутпорте 29 июля. 17-летний парень из села Бенкс в графстве Ланкашир с ножом напал на детскую школу танцев. Он зарезал трех девушек в возрасте 6, 7 и 9 лет. Еще 11 детей и двое взрослых получили ранения, большинство из них — в тяжелом состоянии.

Во время столкновений немало правоохранителей. Полиция сообщила о по меньшей мере семерых травмированных офицеров, по меньшей мере четырех из них госпитализировали с ранениями в городе Сандерленд.

В Ливерпуле полицейских бросали кирпичом, бутылками и файерами, одного офицера ударили в голову, когда бросили стул, а другого ударили ногой и сбили с мотоцикла.

В Халли протестующие разбили окно в гостинице, которая использовалась для проживания искателей убежища, а полицейских забросали бутылками и яйцами.

Реакция правительства на стычки

Премьер-министр Кир Стармер заявил, что "право на свободу выражения взглядов и наблюдаемые насильственные беспорядки — это две очень разные вещи".

Министр внутренних дел также предупредил, что любому, кто участвует в «неприемлемых беспорядках», грозит тюремное заключение и запрет на поездки. Он добавил, что для этого есть «достаточное» количество мест в тюрьмах.

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