В Британии начались массовые протесты ультраправых — возникли стычки и поджоги

В Великобритании прошли десятки митингов ультраправых движений. Ряд демонстраций обернулись столкновениями и поджогами, почти 100 человек были задержаны.
Главные тезисы
- Десятки митингов ультраправых в Британии привели к столкновениям, поджогам и задержаниям по всей стране.
- Протесты начались после инцидента в Саутпорте, где 17-летний парень напал с ножом на детскую школу, ранив 14 человек.
- Премьер-министр Кир Стармер предупредил о тюремном заключении и запрете на поездки для участников “неприемлемых беспорядков”.
- Полиция сообщила о множестве травмированных офицеров во время столкновений с протестующими, включая госпитализированных с ранениями в Сандерленде.
Что известно о протестах в Британии
Как сообщают СМИ, столкновения произошли в Халли, Ливерпуле, Бристоле, Манчестере, Сток-он-Тренте, Блэкпуле и Белфасте.
Митингующие иногда бросали файеры, грабили магазины и нападали на полицию. Меньшие демонстрации в других местах не переросли в насилие.
Акции по всей стране вспыхнули из-за инцидента в английском Саутпорте 29 июля. 17-летний парень из села Бенкс в графстве Ланкашир с ножом напал на детскую школу танцев. Он зарезал трех девушек в возрасте 6, 7 и 9 лет. Еще 11 детей и двое взрослых получили ранения, большинство из них — в тяжелом состоянии.
Во время столкновений немало правоохранителей. Полиция сообщила о по меньшей мере семерых травмированных офицеров, по меньшей мере четырех из них госпитализировали с ранениями в городе Сандерленд.
В Ливерпуле полицейских бросали кирпичом, бутылками и файерами, одного офицера ударили в голову, когда бросили стул, а другого ударили ногой и сбили с мотоцикла.
В Халли протестующие разбили окно в гостинице, которая использовалась для проживания искателей убежища, а полицейских забросали бутылками и яйцами.
Реакция правительства на стычки
Премьер-министр Кир Стармер заявил, что "право на свободу выражения взглядов и наблюдаемые насильственные беспорядки — это две очень разные вещи".
Министр внутренних дел также предупредил, что любому, кто участвует в «неприемлемых беспорядках», грозит тюремное заключение и запрет на поездки. Он добавил, что для этого есть «достаточное» количество мест в тюрьмах.
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