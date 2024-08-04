В Британии начались массовые протесты ультраправых — возникли стычки и поджоги

В Великобритании прошли десятки митингов ультраправых движений. Ряд демонстраций обернулись столкновениями и поджогами, почти 100 человек были задержаны.

Что известно о протестах в Британии

Как сообщают СМИ, столкновения произошли в Халли, Ливерпуле, Бристоле, Манчестере, Сток-он-Тренте, Блэкпуле и Белфасте.

Митингующие иногда бросали файеры, грабили магазины и нападали на полицию. Меньшие демонстрации в других местах не переросли в насилие.

Акции по всей стране вспыхнули из-за инцидента в английском Саутпорте 29 июля. 17-летний парень из села Бенкс в графстве Ланкашир с ножом напал на детскую школу танцев. Он зарезал трех девушек в возрасте 6, 7 и 9 лет. Еще 11 детей и двое взрослых получили ранения, большинство из них — в тяжелом состоянии.

🚨🇬🇧 Breaking:- Southport, UK



Protests have turned into violent riots in Southport following the stabbing of a dozen plus children with the deaths.



A Police van is set ablaze & crowds ade spiralling quickly out of control.



People have had enough - the whole Country is ready… pic.twitter.com/l5zw9R71EI — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) July 30, 2024

Во время столкновений немало правоохранителей. Полиция сообщила о по меньшей мере семерых травмированных офицеров, по меньшей мере четырех из них госпитализировали с ранениями в городе Сандерленд.

В Ливерпуле полицейских бросали кирпичом, бутылками и файерами, одного офицера ударили в голову, когда бросили стул, а другого ударили ногой и сбили с мотоцикла.

В Халли протестующие разбили окно в гостинице, которая использовалась для проживания искателей убежища, а полицейских забросали бутылками и яйцами.

Реакция правительства на стычки

Премьер-министр Кир Стармер заявил, что "право на свободу выражения взглядов и наблюдаемые насильственные беспорядки — это две очень разные вещи".