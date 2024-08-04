У Британії розпочалися масові протести ультраправих — виникли сутички та підпали
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У Британії розпочалися масові протести ультраправих — виникли сутички та підпали

У Британії розпочалися масові протести ультраправих — виникли сутички та підпали
Джерело:  BBC

У Великій Британії відбулися десятки мітингів ультраправих рухів. Низка демонстрацій обернулися сутичками та підпалами, майже 100 людей затримали.

Головні тези:

 

  • Протести виникли після жахливого нападу 17-річного хлопця на дитячу школу танців у Саутпорті, що призвело до численних поранень серед дітей та дорослих.
  • У результаті сутичок постраждали як мітингувальники, так і правоохоронці, декілька офіцерів були госпіталізовані.
  • Прем'єр-міністр Кір Стармер попередив, що учасникам протестів загрожує тюремне ув'язнення та заборона на поїздки.

Що відомо про протести у Британії

Як повідомляють ЗМІ, сутички стались в Халлі, Ліверпулі, Брістолі, Манчестері, Сток-он-Тренті, Блекпулі та Белфасті.

Мітингувальники подекуди кидали фаєри, грабували магазини та нападали на поліцію. Менші демонстрації в інших місцях не переросли в насильство.

Акції по всій країні спалахнули через інцидент в англійському Саутпорті 29 липня. 17-річний хлопець із села Бенкс, що в графстві Ланкашир, із ножем напав на дитячу школу танців. Він зарізав трьох дівчат віком 6, 7 і 9 років. Ще 11 дітей і двоє дорослих отримали поранення, більшість із них — у важкому стані.

Під час сутичок чимало правоохоронців. Поліція повідомила про щонайменше сімох травмованих офіцерів, принаймні чотирьох із них госпіталізували з пораненнями у місті Сандерленд.

У Ліверпулі в поліціянтів кидали цеглою, пляшками та фаєрами, одного офіцера вдарили в голову, коли кинули стілець, а іншого вдарили ногою та збили з мотоцикла.

У Халлі протестувальники розбили вікно в готелі, який використовувався для проживання шукачів притулку, а поліціянтів закидали пляшками та яйцями.

Реакція уряду на сутички

Прем'єр-міністр Кір Стармер заявив, що "право на свободу вираження поглядів і насильницькі заворушення, які ми спостерігали, — це дві дуже різні речі".

Міністр внутрішніх справ також попередив, що будь-кому, хто бере участь у «неприйнятних безладах», загрожуватиме тюремне увʼязнення і заборона на поїздки. Він додав, що для цього є «достатня» кількість місць у в’язницях.

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