Аналітики видання Welt зазначають, що наразі російська оборонка не здатна виробляти таку кількість озброєнь, яка б дозволила окупаційній армії РФ захопити значні території України.

Як в Росії вирішують проблеми із виробництвом зброї для війни проти України

Наразі, як зазначається у матеріалі видання, країна-агресорка вдалась до розконсервування складів зі старою військовою технікою та боєприпасами.

При цьому автори матеріалу зазначають, що в Росії збільшують виробництво ударних іранських БпЛа типу “Shahed-136”.

Однак збільшити обсяги виробництва ракет Росія не може через необхідність отримання західних компонентів до них.

Якщо уважніше розглянути чотири ключові сфери озброєнь, то ситуація набагато менш райдужна — і водночас далека від надій українців та їхніх західних партнерів, — підкреслюється у матеріалі видання. Поширити

Зазначається, що за інформацією аналітиків ORYX, злочинна армія РФ вже втратила у війні проти України 8 тис 400 одиниць бронетехніки.

Серед них 2,9 тис танків та 5,5 тис БТР.

Перед масштабним вторгненням в Україну злочинна армія РФ мала на озброєнні близько 10 тис танків, як нових, так і тих, що зберігались на полігонах.

Станом на початок 2024 року із супутникових знімків стало відомо, що у РФ є ще 40% танків на полігонах

Вони відновлюватимуться і відправлятимуться на фронт в Україну.

За оцінками аналітиків, мова йде про 1,6 тис одиниць на рік.

Також росіяни можуть випускати до 200 бронемашин на рік.

Згідно з підрахунками Йоганна Мішеля і Майкла Джерстада з Британського міжнародного інституту стратегічних досліджень, запаси старої техніки в РФ зменшаться до нуля протягом двох-трьох років.

Яка ситуація з ракетами та боєприпасами

При цьому у Головному управлінні розвідки Міноборони України вже зазначали, що російський ВПК здатен виробляти близько 230 штук деяких видів ракет на місяць.

130 штук із них мають дальність понад 350 км, ще 100 — із меншою дальністю.

Західні санкції наразі заважають Росії збільшити обсяги виробництва ракет.

У кожній ракеті, яка виробляється Росією, є від 40 до 50 елементів західного походження.

У цьому році, як зазначають автори матеріалу, російська промисловість здатна виробити 2,1 млн снарядів.

Окрім цього злочинна армія РФ також може використовувати старі радянські запаси.

Окрім цього Росія отримує боєприпаси від Білорусі та КНДР.