Аналитики издания Welt отмечают, что в настоящее время российская оборонка не способна производить такое количество вооружений, которое позволило бы оккупационной армии РФ захватить значительные территории Украины.

Как в России решают проблемы с производством оружия для войны против Украины

Как отмечается в материале издания, страна-агрессорка прибегла к расконсервированию складов со старой военной техникой и боеприпасами.

При этом авторы материала отмечают, что в России увеличивают производство ударных иранских БПЛ типа "Shahed-136".

Однако увеличить объемы производства ракет Россия не может из-за необходимости получения западных компонентов к ним.

Если внимательнее рассмотреть четыре ключевых сферы вооружений, то ситуация гораздо менее радужная — и в то же время далека от надежд украинцев и их западных партнеров, — подчеркивается в издании. Поделиться

По информации аналитиков ORYX, преступная армия РФ уже потеряла в войне против Украины 8 тыс 400 единиц бронетехники.

Среди них 2,9 тыс. танков и 5,5 тыс. БТР.

Перед масштабным вторжением в Украину преступная армия РФ имела на вооружении около 10 тыс. танков, как новых, так и хранившихся на полигонах.

По состоянию на начало 2024 года из спутниковых снимков стало известно, что у РФ есть еще 40% танков на полигонах

Они будут восстанавливаться и отправляться на фронт в Украину.

По оценкам аналитиков, речь идет об 1,6 тыс. единиц в год.

Также россияне могут выпускать до 200 бронемашин в год.

Согласно подсчетам Иоганна Мишеля и Майкла Джерстада из Британского международного института стратегических исследований, запасы старой техники в РФ снизятся до нуля в течение двух-трех лет.

Какая ситуация с ракетами и боеприпасами

При этом в Главном управлении разведки Минобороны Украины уже отмечалось, что российский ВПК способен производить около 230 штук некоторых видов ракет в месяц.

130 штук из них имеют дальность более 350 км, еще 100 с меньшей дальностью.

Западные санкции мешают России увеличить объемы производства ракет.

В каждой ракете, производимой Россией, имеется от 40 до 50 элементов западного происхождения.

В этом году, как отмечают авторы материала, российская промышленность способна произвести 2,1 млн. снарядов.

Кроме этого, преступная армия РФ также может использовать старые советские запасы.

Кроме этого, Россия получает боеприпасы от Беларуси и КНДР.