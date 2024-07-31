Аналітики пояснили нелогічні дії армії РФ на фронті

Російське командування вдається до періодичних імпульсивних механізованих атак, які закінчуються для окупантів масштабними втратами. Як зазначає команда ISW, це відбувається через брак потенціалу для масштабного наступу в Україні.

Армія РФ втрачає дедалі більше особового складу та зброї

Американські аналітики звертають увагу на те, що солдати РФ встигли провести 5 механізованих атак силами від взводу до батальйону на заході Донецької області лише протягом двох останніх днів.

Як вважають в Інституті вивчення війни, подібні локальні механізовані наступи, цілком можливо, є частиною прогнозованого російського літнього наступу.

Однак станом на сьогодні російським загарбникам бракує ширшого оперативного потенціалу для проведення окремої відновленої наступальної операції в Донецькій області чи деінде на фронті цього літа.

За оцінками ISW, російські війська, ймовірно, намагаються захопити Костянтинівку і перерізати трасу Т-0524 Вугледар-Костянтинівка, змусивши українських військових відступити з цього району, — йдеться в звіті. Поширити

Армія РФ не готова до нової масштабної наступальної операції

На переконання американських аналітиків, імпульсивні російські механізовані атаки де-факто є відображення рівня поточного наступального потенціалу Росії.

А це означає, що країна-агресорка наразі не зможе провести нову окрему літню наступальну операцію на тлі дефіциту особового складу та інших видів ресурсів.

Протягом літа російські війська періодично проводили взводні та ротні механізовані атаки на Лиманському, Часовоярському та Авдіївському напрямках у Донецькій області, а останнім часом посилили наступальні дії на захід і південний захід від Донецька. Поширити

Команда ISW також прогнозує, що звичка російського військового командування досягати локальних тактичних успіхів коштом масштабних втрат особового складу та техніки буде ставати дедалі дорожчою.