Аналитики объяснили нелогичные действия армии РФ на фронте
Категория
Украина
Дата публикации

Аналитики объяснили нелогичные действия армии РФ на фронте

армия РФ
Читати українською
Источник:  ISW

Российское командование прибегает к периодическим импульсивным механизированным атакам, которые заканчиваются для оккупантов масштабными потерями. Как отмечает команда ISW, это происходит из-за отсутствия потенциала для масштабного наступления в Украине.

Главные тезисы

  • Российским войскам не хватает более широкого оперативного потенциала для проведения новой большой наступательной операции.
  • Импульсивные механизированные атаки армии РФ свидетельствуют о дефиците личного состава и ресурсов.
  • Привычка российского военного командования достигать локальных успехов за счет масштабных потерь будет становиться все дороже.
  • Армия РФ активно расходует ограниченные запасы вооружения и техники советских времен, что может привести к истощению этих ресурсов.

Армия РФ теряет все больше солдат и оружия

Американские аналитики обращают внимание на то, что солдаты РФ успели провести 5 механизированных атак силами от взвода до батальона на западе Донецкой области только в течение двух последних дней.

Как считают в Институте изучения войны, подобные локальные механизированные наступления, вполне возможно, являются частью прогнозируемого российского летнего наступления.

Однако по состоянию на сегодняшний день российским захватчикам не хватает более широкого оперативного потенциала для проведения отдельной восстановленной наступательной операции в Донецкой области или где-нибудь на фронте этим летом.

По оценкам ISW, российские войска, вероятно, пытаются захватить Константиновку и перерезать трассу Т-0524 Угледар-Константиновка, заставив украинских военных отступить из этого района, — сказано в отчете.

Армия РФ не готова к новой масштабной наступательной операции

По убеждению американских аналитиков, импульсивные российские механизированные атаки де-факто отображают уровень текущего наступательного потенциала России.

А это значит, что страна-агрессорка не сможет провести новую отдельную летнюю наступательную операцию на фоне дефицита личного состава и других видов ресурсов.

В течение лета российские войска периодически проводили взводные и ротные механизированные атаки на Лиманском, Часовоярском и Авдеевском направлениях в Донецкой области, а в последнее время усилили наступательные действия западнее и юго-западнее Донецка.

Команда ISW также прогнозирует, что привычка российского военного командования достигать локальных тактических успехов за счет масштабных потерь личного состава и техники будет становиться все дороже.

Как известно, армия РФ крайне активно расходует ограниченные запасы вооружения и техники советских времен — в ближайшие годы эти ресурсы просто иссякнут.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Почему армия РФ перестала атаковать Украину ракетами "Калибр" — ответ спикера ВМС ВСУ
Пуск ракеты Калибр
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ ежедневно теряет сотни солдат в попытках продвинуться на Донбассе
Уничтоженная техника армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ начала воевать против Украины ракетными комплексами из КНДР
Армия РФ начала воевать против Украины ракетными комплексами из КНДР

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?