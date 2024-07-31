Аналитики объяснили нелогичные действия армии РФ на фронте

Российское командование прибегает к периодическим импульсивным механизированным атакам, которые заканчиваются для оккупантов масштабными потерями. Как отмечает команда ISW, это происходит из-за отсутствия потенциала для масштабного наступления в Украине.

Армия РФ теряет все больше солдат и оружия

Американские аналитики обращают внимание на то, что солдаты РФ успели провести 5 механизированных атак силами от взвода до батальона на западе Донецкой области только в течение двух последних дней.

Как считают в Институте изучения войны, подобные локальные механизированные наступления, вполне возможно, являются частью прогнозируемого российского летнего наступления.

Однако по состоянию на сегодняшний день российским захватчикам не хватает более широкого оперативного потенциала для проведения отдельной восстановленной наступательной операции в Донецкой области или где-нибудь на фронте этим летом.

По оценкам ISW, российские войска, вероятно, пытаются захватить Константиновку и перерезать трассу Т-0524 Угледар-Константиновка, заставив украинских военных отступить из этого района, — сказано в отчете. Поделиться

Армия РФ не готова к новой масштабной наступательной операции

По убеждению американских аналитиков, импульсивные российские механизированные атаки де-факто отображают уровень текущего наступательного потенциала России.

А это значит, что страна-агрессорка не сможет провести новую отдельную летнюю наступательную операцию на фоне дефицита личного состава и других видов ресурсов.

В течение лета российские войска периодически проводили взводные и ротные механизированные атаки на Лиманском, Часовоярском и Авдеевском направлениях в Донецкой области, а в последнее время усилили наступательные действия западнее и юго-западнее Донецка. Поделиться

Команда ISW также прогнозирует, что привычка российского военного командования достигать локальных тактических успехов за счет масштабных потерь личного состава и техники будет становиться все дороже.