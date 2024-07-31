Аналитики объяснили нелогичные действия армии РФ на фронте

Российское командование прибегает к периодическим импульсивным механизированным атакам, которые заканчиваются для оккупантов масштабными потерями. Как отмечает команда ISW, это происходит из-за отсутствия потенциала для масштабного наступления в Украине.
Главные тезисы
- Российским войскам не хватает более широкого оперативного потенциала для проведения новой большой наступательной операции.
- Импульсивные механизированные атаки армии РФ свидетельствуют о дефиците личного состава и ресурсов.
- Привычка российского военного командования достигать локальных успехов за счет масштабных потерь будет становиться все дороже.
- Армия РФ активно расходует ограниченные запасы вооружения и техники советских времен, что может привести к истощению этих ресурсов.
Армия РФ теряет все больше солдат и оружия
Американские аналитики обращают внимание на то, что солдаты РФ успели провести 5 механизированных атак силами от взвода до батальона на западе Донецкой области только в течение двух последних дней.
Как считают в Институте изучения войны, подобные локальные механизированные наступления, вполне возможно, являются частью прогнозируемого российского летнего наступления.
Однако по состоянию на сегодняшний день российским захватчикам не хватает более широкого оперативного потенциала для проведения отдельной восстановленной наступательной операции в Донецкой области или где-нибудь на фронте этим летом.
Армия РФ не готова к новой масштабной наступательной операции
По убеждению американских аналитиков, импульсивные российские механизированные атаки де-факто отображают уровень текущего наступательного потенциала России.
А это значит, что страна-агрессорка не сможет провести новую отдельную летнюю наступательную операцию на фоне дефицита личного состава и других видов ресурсов.
Команда ISW также прогнозирует, что привычка российского военного командования достигать локальных тактических успехов за счет масштабных потерь личного состава и техники будет становиться все дороже.
Как известно, армия РФ крайне активно расходует ограниченные запасы вооружения и техники советских времен — в ближайшие годы эти ресурсы просто иссякнут.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-