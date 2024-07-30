Армия РФ ежедневно теряет сотни солдат в попытках продвинуться на Донбассе
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ ежедневно теряет сотни солдат в попытках продвинуться на Донбассе

Уничтоженная техника армии РФ
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Источник:  online.ua

В последние недели российским оккупантам удалось добиться ограниченного продвижения на Донетчине, однако за незначительные успехи российские оккупанты платят многочисленными потерями.

Главные тезисы

  • Российская армия несет огромные потери в попытках продвинуться на Донбассе, захватывая лишь ограниченные территории.
  • Дефицит техники, опытных военных и оружия ставят под угрозу обороноспособность Вооруженных сил Украины в борьбе с агрессией РФ.
  • Украинцы полагаются на беспилотники и ограниченный арсенал ракет для противостояния российской оккупационной армии на востоке страны.
  • Внешняя поддержка Украины может оказаться непредсказуемой, что затрудняет ситуацию, особенно при победе Д. Трампа на президентских выборах в США.
  • Аналитики отмечают нехватку опытных военных, техники и оружия у ВСУ, что затрудняет контратаки и оборону на украинском фронте на востоке.

Что известно о цене продвижения оккупационной армии РФ на Донбассе

В материале издания NZZ отмечается , что в последнее время российским оккупантам удалось захватить Волче, Евгеньевку, Песчаное и Прогресс.

Однако ценой этих успехов стала потеря сотен солдат в массированных атаках.

Отмечается, что российские оккупанты постоянно ищут слабые места в обороне украинских военных.

Украинские аналитики подчеркивают, что последние продвижения российских окупантов имели успех из-за несогласованности действий командования украинских военных.

В частности, под Торецком была сорвана ротация подразделений ВСУ.

Армия РФ терпит многочисленные потери в результате наступления на Донбассе
Артиллерия ВСУ

В районе Прогресса имело место недоразумение между стоящими рядом двумя бригадами.

По результатам наступления российских окупантов в течение последних 9 месяцев, им удалось захватить Авдеевку и около 40 сел к западу от Авдеевки.

В общей сложности преступной армии РФ удалось оккупировать почти 900 квадратных километров, что составляет всего 0,15% украинских территорий.

В настоящее время у российских окупантов наблюдается дефицит автомобильной и бронированной техники.

Поэтому армия расконсервирует свои советские склады.

Аналитики Warspotting отмечают, что за последние 4 месяца украинскими военными были уничтожены 4 тыс единиц вражеской броне и автотехники.

из них 1 тыс 114 только в районе Покровска.

Колонна из 57 единиц бронетехники попала под огонь под Угледаром.

С помощью дронов ВСУ быстро уничтожили 13 единиц техники, прежде чем россияне отступили.

За последние несколько месяцев было десятки столь неудачных атак.

Что известно об угрозах для ВСУ на Донбассе

При этом аналитики также обращают внимание на дефицит опытных военных и в рядах ВСУ, не имеющих возможности проводить контратаки, не имеют огневой поддержки и транспортных средств.

Нехватка техники, оружия и солдат затрагивает практически весь украинский фронт на востоке.

Мобилизация и обучение новых войск остаются безжизненными, а новые поставки оружия из США медленно достигают наиболее уязвимых секторов.

Украинцы полагаются, в первую очередь, на беспилотники и ограниченный арсенал ракет HIMARS и ATACMS.

Отмечается, что по неспособности украинских военных перейти в контрнаступление, оккупационная армия РФ будет продолжать атаки.

Оккупанты угрожающе наступали, в частности на участке Покровска. Они отошли на 5 километров от важной дороги между центрами Донбасса Покровском и Краматорском.

Если они дойдут до этого, то могут значительно усложнить или даже сделать невозможным поставки в важные участки фронта, в том числе в районе Временного Яра.

Украина также может быть вынуждена отступить в среднесрочной перспективе на самом юго-востоке, где Красногоровка, вероятно, находится на грани падения.

Но все это не следует путать с хаотическим развалом украинского фронта. Эксперты считают это очень маловероятным. Кроме того, совершенно непонятно, как россияне планируют захватить важнейшие центры Донбасса имеющимися силами. Наибольшая угроза способности Украины продолжать защищаться кроется где-нибудь: в усталости от войны ее собственного населения и, прежде всего, ее западных партнеров. Они все активнее требуют прекратить конфликт. Это оказывает внешнюю поддержку, от которой Украина зависит как никогда, все более непредсказуемой. Это усилится, если Дональд Трамп восторжествует на президентских выборах в США, - подчеркивается в материале издания.

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