Останніми тижнями російським окупантам вдалось досягти обмеженого просування на Донеччині, однак за незначні успіхи російські окупанти платять численними втратами.

Що відомо про ціну просування окупаційної армії РФ на Донбасі

У матеріалі видання NZZ зазначається, що протягом останнього часу російським окупантам вдалось захопити Вовче, Євгенівку, Піщане і Прогрес.

Однак ціною цих успіхів стала втрата сотень солдатів у масованих атаках.

Зазначається, що російські окупанти постійно шукають слабкі місця в обороні українських військових.

Українські аналітики підкреслюють, що останні просування російських окупантів мали успіх через неузгодженість дій командування українських військових.

Зокрема, під Торецьком було зірвано ротацію підрозділів ЗСУ.

Артилерія ЗСУ

В районі Прогреса мало місце непорозуміння між двома бригадами, які стояли поруч.

За результатами наступу російських окупантів протягом останніх 9 місяців, їм вдалось захопити Авдіївку та близько 40 сіл на захід від Авдіївки.

Загалом злочинній армії РФ вдалось окупувати майже 900 квадратних кілометрів, що складає лише 0,15% українських територій.

Наразі в російських окупантів спостерігається дефіцит автомобільної і броньованої техніки.

Тому армія розконсервовує свої радянські склади.

Аналітики Warspotting зазначають, що протягом останніх 4 місяців українськими військовими було знищено 4 тис одиниць ворожої броне та автотехніки.

з них 1 тис 114 лише в районі Покровська.

Колона з 57 одиниць бронетехніки потрапила під вогонь під Вугледаром.

За допомогою дронів ЗСУ швидко знищили 13 одиниць техніки, перш ніж росіяни відступили.

За останні кілька місяців було десятки таких невдалих атак.

Що відомо про загрози для ЗСУ на Донбасі

При цьому аналітики також звертають увагу на дефіцит досвідчених військових і у лавах ЗСУ, які не мають змогу проводити контратаки, не мають вогневої підтримки та транспортних засобів.

Нестача техніки, зброї та солдатів торкається практично всього українського фронту на сході.

Мобілізація та навчання нових військ залишаються млявими, а нові поставки зброї зі США повільно досягають найбільш уразливих секторів.

Українці покладаються в першу чергу на безпілотники та обмежений арсенал ракет HIMARS і ATACMS.

Зазначається, що через нездатність українських військових перейти у контрнаступ, окупаційна армія РФ продовжуватиме атаки.

Окупанти загрозливо наступали, зокрема на ділянці Покровська. Вони відійшли на 5 кілометрів від важливої ​​дороги між центрами Донбасу Покровськом і Краматорськом.

Якщо вони дійдуть до цього, то можуть значно ускладнити або навіть унеможливити постачання до важливих ділянок фронту, в тому числі в районі Часового Яру.

Україна також може бути змушена відступити в середньостроковій перспективі на самому південному сході, де місто Красногорівка, ймовірно, знаходиться на межі падіння.