Аналітики порівняли потужності української ППО та "Залізного купола" Ізраїлю

Українська ППО та “Залізний купол” Ізраїлю

Як зазначають аналітики, по Ізраїлю випустили близько 170 безпілотників Shahed-136/131, 30 крилатих ракет і 120 балістичних ракет.

Водночас російські окупанти експериментують з ударами крилатими і балістичними ракетами, а також безпілотниками різних розмірів і комбінацій. При цьому ворог регулярно проводить великі комбіновані удари по цілях в Україні.

За оцінкою ISW, великий комбінований пакет ударів Ірану був значно менш успішним, ніж останні російські удари в Україні, адже ізраїльські засоби ППО перехопили майже всі з приблизно 320 повітряних цілей, за винятком кількох балістичних ракет.

При цьому БПЛА і ракетам довелося перетнути понад 1000 кілометрів повітряного простору Іраку, Сирії та Йорданії, перш ніж досягти Ізраїлю. Це дало можливість країні та її союзникам кілька годин на виявлення, відстеження і перехоплення цілей ще на підльоті.

Російські сили запускають безпілотники та ракети з усієї окупованої України та в безпосередній близькості від України з території Росії, даючи українським ППО частку часу, який Ізраїль та його союзники використали для успішного притуплення масового іранського ракетного та безпілотного удару, — наголошують аналітики. Поширити

Крім того, Ізраїль має потужну систему ППО, яка відповідає за реагування на потенційні атаки через коротші кордони зі своїми сусідами, Сектором Газа і Західним берегом річки Йордан, тоді як в Україні дедалі більше погіршуються можливості через набагато ширшу лінію фронту в Україні і кордони з Білоруссю і Росією.

Також Україна не має можливості здійснювати перехоплення літаками "повітря-повітря", як це зробили Ізраїль і його союзники в ніч на 13 квітня. Ускладнюють ситуацію й великі розміри України порівняно з Ізраїлем. Через це проблематично створити таку ж щільність протиповітряної оборони, яку має Ізраїль, особливо на тлі постійних затримок з наданням допомоги у сфері безпеки з боку США.

Україні потрібні значні запаси західних систем протиповітряної оборони та винищувачів, здатних перехоплювати безпілотники та ракети, щоб створити комбіновану парасольку протиповітряної оборони, яка навіть віддалено така ж ефективна, як та, яку Ізраїль та його союзники успішно застосували 13 квітня, — додають експерти. Поширити

Що відомо про атаку Ірану на Ізраїль

У ніч на 14 квітня Іран випустив по Ізраїлю понад 300 безпілотників та ракет.

ЦАХАЛ заявила, що 99% із понад 300 снарядів, випущених Іраном, були перехоплені Ізраїлем та його «партнерами».

Усього Іран запустив близько 170 безпілотників, понад 30 крилатих ракет і понад 120 балістичних ракет. Частина засобів, запущених по Ізраїлю, була випущена з Іраку та Ємену.

За даними американських чиновників, сили США перехопили понад 70 безпілотників і щонайменше три балістичні ракети.