Аналитики сравнили мощности украинского ПВО и "Железного купола" Израиля

Украинская ПВО и "Железный купол" Израиля

Как отмечают аналитики, по Израилю выпустили около 170 беспилотников Shahed-136/131, 30 крылатых ракет и 120 баллистических ракет.

В то же время российские оккупанты экспериментируют с ударами крылатыми и баллистическими ракетами, а также беспилотниками разных размеров и комбинаций. При этом враг регулярно производит большие комбинированные удары по целям в Украине.

По оценке ISW, крупный комбинированный пакет ударов Ирана был значительно менее успешным, чем последние российские удары в Украине, ведь израильские средства ПВО перехватили почти все из примерно 320 воздушных целей, за исключением нескольких баллистических ракет.

При этом БПЛА и ракетам пришлось пересечь более 1000 километров воздушного пространства Ирака, Сирии и Иордании, прежде чем добиться Израиля. Это дало возможность стране и ее союзникам несколько часов для выявления, отслеживания и перехвата целей еще на подлете.

Российские силы запускают беспилотники и ракеты со всей оккупированной Украины и в непосредственной близости от Украины с территории России, давая украинским ПВО долю времени, используемое Израилем и его союзниками для успешного притупления массового иранского ракетного и беспилотного удара, — отмечают аналитики. Поделиться

Кроме того, Израиль имеет мощную систему ПВО, которая отвечает за реагирование на потенциальные атаки из-за более коротких границ со своими соседями, Сектором Газа и Западным берегом реки Иордан, тогда как в Украине все больше ухудшаются возможности из-за гораздо более широкой линии фронта в Украине и границ с Беларусью. и Россией.

Также у Украины нет возможности осуществлять перехват самолетами "воздух-воздух", как это сделали Израиль и его союзники в ночь на 13 апреля. Усложняют ситуацию и большие размеры Украины по сравнению с Израилем. Поэтому проблематично создать такую же плотность противовоздушной обороны, которую имеет Израиль, особенно на фоне постоянных задержек с оказанием помощи в сфере безопасности со стороны США.

Украине нужны значительные запасы западных систем противовоздушной обороны и истребителей, способных перехватывать беспилотники и ракеты, чтобы создать комбинированный зонтик противовоздушной обороны, который даже отдаленно такой же эффективный, как Израиль и его союзники успешно применили 13 апреля, — добавляют эксперты. Поделиться

Что известно об атаке Ирана на Израиль

В ночь на 14 апреля Иран выпустил по Израилю более 300 беспилотников и ракет.

ЦАХАЛ заявила, что 99% из более чем 300 снарядов, выпущенных Ираном, были перехвачены Израилем и его «партнерами».

Всего Иран запустил около 170 беспилотников, более 30 крылатых ракет и более 120 баллистических ракет. Часть средств, запущенных по Израилю, была выпущена из Ирака и Йемена.

По данным американских чиновников, силы США перехватили более 70 беспилотников и не менее трех баллистических ракет.