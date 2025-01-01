Аналітики прогнозують стрімке зростання Bitcoin протягом 2025 року

Протягом 2024 року Bitcoin зріс більш ніж удвічі. Однак є ймовірність, що його ціна продовжить рости й в цьому році.
Головні тези:
- Протягом 2024 року Bitcoin зрос більш ніж удвічі, але аналітики передбачають ще більше зростання ціни у 2025 році.
- Брокерська компанія Bernstein прогнозує, що Bitcoin може досягти 200 тис дол наприкінці 2025 року і стати основним активом нового часу.
- Експерт Traders Union Антон Харитонов вже раніше передбачив зростання ціни Bitcoin і прогнозує, що до 2030 року вона може сягнути 1 млн дол.
- Ціна Bitcoin підвищилася на 6,1% після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах, що спричинило стрімке зростання криптовалюти.
- Завдяки обіцянці Трампа призначити прихильника криптовалют на посаду керівника комісії з цінних паперів і бірж ціна Bitcoin перевищила позначку в 100 тис дол.
Bitcoin може вдвічі зрости в ціні протягом 2025 року
На початку грудня 2024 року найбільша та найвідоміша у світі криптовалюта досягла 100 тис доларів. Однак, на думку аналітиків, у 2025 році ціни на Bitcoin піднімуться ще більше ніж протягом минулого.
Брокерська компанія заявила, що, на їхню думку, Bitcoin має потенціал стати головним активом нового часу, поступово замінивши золото протягом наступного десятиліття.
Вони також вважають, що криптовалюта стане важливою частиною інституційного розподілу активів і стандартом для корпоративного управління казначейством.
5 грудня вартість Bitcoin досягла історичної позначки в 100 тис дол.
Ба більше, Харитонов прогнозує, що до 2030 року біткоїн може досягти 1 млн дол.
Шалене зростання ціни біткоїна після перемоги Трампа
Зазначається, що протягом 5 грудня ціна біткоїна зросла на 6,1% і наразі становить 103,8 тис дол.
Після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах в США у жовтні ціна біткоїна зросла на 50%.
Трамп у своїх заявах обіцяв призначити прихильника криптовалют Пола Аткінса керівником комісії з цінних паперів і бірж. На цій посаді Аткінс має замінити Гері Генслера, який активно виступав проти розширення криптовалют у США.
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