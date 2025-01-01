Аналітики прогнозують стрімке зростання Bitcoin протягом 2025 року

Протягом 2024 року Bitcoin зріс більш ніж удвічі. Однак є ймовірність, що його ціна продовжить рости й в цьому році.

Bitcoin може вдвічі зрости в ціні протягом 2025 року

На початку грудня 2024 року найбільша та найвідоміша у світі криптовалюта досягла 100 тис доларів. Однак, на думку аналітиків, у 2025 році ціни на Bitcoin піднімуться ще більше ніж протягом минулого.

Ми як і раніше переконані, що 100 тис доларів — це не остаточна віха. Ми очікуємо, що біткойн досягне максимуму циклу у 200 000 доларів наприкінці 2025 року, — написали аналітики брокерської компанії Bernstein. Поширити

Брокерська компанія заявила, що, на їхню думку, Bitcoin має потенціал стати головним активом нового часу, поступово замінивши золото протягом наступного десятиліття.

Вони також вважають, що криптовалюта стане важливою частиною інституційного розподілу активів і стандартом для корпоративного управління казначейством.

5 грудня вартість Bitcoin досягла історичної позначки в 100 тис дол.

Аналітик та експерт Traders Union Антон Харитонов передбачив це зростання задовго до його початку. Він також вже заявляв, що в другій половині 2025 року Bitcoin може досягти 200 тис дол. Поширити

Ба більше, Харитонов прогнозує, що до 2030 року біткоїн може досягти 1 млн дол.

Шалене зростання ціни біткоїна після перемоги Трампа

Зазначається, що протягом 5 грудня ціна біткоїна зросла на 6,1% і наразі становить 103,8 тис дол.

Після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах в США у жовтні ціна біткоїна зросла на 50%.

Трамп у своїх заявах обіцяв призначити прихильника криптовалют Пола Аткінса керівником комісії з цінних паперів і бірж. На цій посаді Аткінс має замінити Гері Генслера, який активно виступав проти розширення криптовалют у США.