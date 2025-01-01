Аналитики прогнозируют стремительный рост Bitcoin в течение 2025 года
Категория
Экономика
Дата публикации

Аналитики прогнозируют стремительный рост Bitcoin в течение 2025 года

Биткоин
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Источник:  Reuters

В 2024 году Bitcoin вырос более чем вдвое. Однако есть вероятность того, что его цена продолжит расти и в этом году.

Главные тезисы

  • Bitcoin вырос более чем вдвое в 2024 году, прогнозируется еще больший рост курса к 2025 году.
  • Аналитики утверждают, что Bitcoin может стать основным активом нового времени и заменить золото в десятилетие.
  • Прогнозы экспертов указывают на возможную цену Bitcoin в $1 млн к 2030 году.
  • Победа Дональда Трампа на выборах привела к росту цены Bitcoin на 6,1% в один день.
  • Назначение сторонника криптовалюты на руководящую должность влияет на рост цены Bitcoin и может привести к увеличению активов в индустрии.

Bitcoin может вдвое вырасти в цене в течение 2025 года

В начале декабря 2024 года самая известная в мире криптовалюта достигла 100 тыс долларов. Однако, по мнению аналитиков, в 2025 году цены на Bitcoin поднимутся еще больше, чем в течение прошлого.

Мы по-прежнему убеждены, что 100 тыс. долларов — это не окончательная веха. Мы ожидаем, что биткойн достигнет максимума цикла в 200 000 долларов в конце 2025 года, — написали аналитики брокерской компании Bernstein.

Брокерская компания заявила, что, по их мнению, у Bitcoin есть потенциал стать главным активом нового времени, постепенно заменив золото в течение следующего десятилетия.

Они также считают, что криптовалюта станет важной частью институционального распределения активов и стандартом корпоративного управления казначейством.

5 декабря стоимость Bitcoin достигла исторической отметки в 100 тыс. дол.

Аналитик и эксперт Traders Union Антон Харитонов предусмотрел этот рост задолго до его начала. Он также заявлял, что во второй половине 2025 года Bitcoin может достичь 200 тыс дол.

Более того, Харитонов прогнозирует, что к 2030 году биткоин может достигнуть 1 млн дол.

Безумный рост цены биткоина после победы Трампа

Отмечается, что в течение 5 декабря цена биткоина выросла на 6,1% и составляет 103,8 тыс дол.

После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в октябре цена биткоина выросла на 50%.

Трамп в своих заявлениях обещал назначить сторонника криптовалют Пола Аткинса руководителем комиссии по ценным бумагам и биржам. В этой должности Аткинс должен заменить Гэри Генслера, который активно выступал против расширения криптовалют в США.

Буквально через несколько часов после заявления Трампа цена на биткоин превысила отметку в 100 тыс. дол.

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