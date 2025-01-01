Аналитики прогнозируют стремительный рост Bitcoin в течение 2025 года

В 2024 году Bitcoin вырос более чем вдвое. Однако есть вероятность того, что его цена продолжит расти и в этом году.
Главные тезисы
- Bitcoin вырос более чем вдвое в 2024 году, прогнозируется еще больший рост курса к 2025 году.
- Аналитики утверждают, что Bitcoin может стать основным активом нового времени и заменить золото в десятилетие.
- Прогнозы экспертов указывают на возможную цену Bitcoin в $1 млн к 2030 году.
- Победа Дональда Трампа на выборах привела к росту цены Bitcoin на 6,1% в один день.
- Назначение сторонника криптовалюты на руководящую должность влияет на рост цены Bitcoin и может привести к увеличению активов в индустрии.
Bitcoin может вдвое вырасти в цене в течение 2025 года
В начале декабря 2024 года самая известная в мире криптовалюта достигла 100 тыс долларов. Однако, по мнению аналитиков, в 2025 году цены на Bitcoin поднимутся еще больше, чем в течение прошлого.
Брокерская компания заявила, что, по их мнению, у Bitcoin есть потенциал стать главным активом нового времени, постепенно заменив золото в течение следующего десятилетия.
Они также считают, что криптовалюта станет важной частью институционального распределения активов и стандартом корпоративного управления казначейством.
5 декабря стоимость Bitcoin достигла исторической отметки в 100 тыс. дол.
Более того, Харитонов прогнозирует, что к 2030 году биткоин может достигнуть 1 млн дол.
Безумный рост цены биткоина после победы Трампа
Отмечается, что в течение 5 декабря цена биткоина выросла на 6,1% и составляет 103,8 тыс дол.
После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в октябре цена биткоина выросла на 50%.
Трамп в своих заявлениях обещал назначить сторонника криптовалют Пола Аткинса руководителем комиссии по ценным бумагам и биржам. В этой должности Аткинс должен заменить Гэри Генслера, который активно выступал против расширения криптовалют в США.
Больше по теме
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-