Аналітики прогнозують втрату РФ цивільної авіації вже до 2030 року
Категорія
Економіка
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Аналітики прогнозують втрату РФ цивільної авіації вже до 2030 року

Літаки РФ
Джерело:  Defence Express

За інформацією аналітиків порталу Defence Express із посиланням на заяви російських високопосадовців, вже упродовж найближчих 6 років Росія може повністю залишитись без цивільної авіації. 

Як Росія ризикує до 2030 року повністю втратити всі цивільні літаки

Зокрема, аналітики видання посилаються на заяви керівника "Ростеха" Сергія Чемезова, який визнав, що десь с 2030 року в Росії почнуться серйозні проблеми з цивільною авіацією.

Зокрема, Чемезов підкреслив, що з 2030 року з авіапарку російських авіакомпаній почнуть зникати літаки західного виробництва, оскільки не має технічних можливостей для їхнього ремонту та обслуговування.

Аналітики порталу нагадують, що компанії Boeing та Airbus покинули російський ринок, а російським літакам заборонено здійснювати рейси до США та країн ЄС.

Все це призвело до того, що близько 550 лайнерів західного виробництва залишились без запчастин, а це хоча і формально було близько 65% від всіх російських пасажирських літаків, але 95% всіх перельотів, — підкреслюють автори матеріалу.

Аналітики зазначають, що станом на березень 2023 року в Росії здійснювали рейси близько 470 літаків західного виробництва.

У Росії при цьому не знайшли нічого кращого, як через брак запчастин зменшити кількість ремонтів та обсяги технічного обслуговування.

Росія майже припинила виробництво пасажирських літаків

Чемезов заявляє, що для вирішення проблеми країні-агресорці необхідно виробити чималу кількість літаків МС-21, Superjet, Ту-214, Ил-114, Ил-96.

Однак аналітики вказують на те, що протягом 6 років Росія таким чином збирається виробити десь півтисячі літаків, а це просто неможливо.

За весь 2023 рік підприємство у Казані не змогло випустити жодного Ту-214.

Відповідно до плану, до 2030 року має бути вироблено лише 70 цих літаків, з яких не всі стануть пасажирськими.

Виробництво Ил-96 прогнозується максимум по одному літаку на рік, а загалом за весь час зібрали лише 33 машини.

Що стосується Superjet — то з 2019 року його досі не імпортозамістили. Така сама ситуація і з МС-21 — головна проблема у двигунах сімейства ПД.

Щодо Ил-114, то після катастрофи військово-транспортного Ил-112 у 2021 році через пожежу двигуна, випробування літака призупинили та відновили лише наприкінці березня 2024 року.

Тобто у РФ проблема із цивільною авіацією комплексна та доволі прогнозована, бо стабільного виробництва лайнерів немає і мова йде про 1-2 пасажирських літаки на рік. І хоча для закритої тоталітарної країни не є проблемою зменшення зовнішнього пасажиропотоку, для РФ критичним є забезпечення внутрішніх авіарейсів, — підкреслюють аналітики.

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