По информации аналитиков портала Defence Express со ссылкой на заявления российских чиновников, уже в ближайшие 6 лет Россия может полностью остаться без гражданской авиации.

Как Россия рискует к 2030 году полностью потерять все гражданские самолеты

В частности, аналитики издания ссылаются на заявления руководителя "Ростеха" Сергея Чемезова, признавшего, что где-то с 2030 года в России начнутся серьезные проблемы с гражданской авиацией.

В частности, Чемезов подчеркнул, что с 2030 года из авиапарка российских авиакомпаний начнут исчезать самолеты западного производства, поскольку нет технических возможностей для их ремонта и обслуживания.

Аналитики портала напоминают, что компании Boeing и Airbus покинули российский рынок, а российским самолетам запрещено совершать рейсы в США и страны ЕС.

Все это привело к тому, что около 550 лайнеров западного производства остались без запчастей, а это хотя и формально было около 65% всех российских пассажирских самолетов, но 95% всех перелетов, — подчеркивают авторы материала. Поделиться

Аналитики отмечают, что на март 2023 года в России осуществляли рейсы около 470 самолетов западного производства.

В России при этом не нашли ничего лучше, чем за неимением запчастей уменьшить количество ремонтов и объемы технического обслуживания.

Россия почти прекратила производство пассажирских самолетов

Чемезов заявляет, что для решения проблемы стране-агрессорке необходимо выработать большое количество самолетов МС-21, Superjet, Ту-214, Ил-114, Ил-96.

Однако аналитики указывают на то, что в течение 6 лет Россия таким образом собирается выработать около полутысячи самолетов, а это просто невозможно.

За весь 2023 год предприятие в Казани не смогло выпустить ни одного Ту-214.

Согласно плану, к 2030 году должно быть произведено только 70 этих самолетов, из которых не все станут пассажирскими.

Производство Ил-96 прогнозируется максимум по одному самолету в год, а всего за все время собрали только 33 машины.

Что касается Superjet, то с 2019 года его до сих пор не импортозаместили. Такая же ситуация и с МС-21 — главная проблема в двигателях семейства ПД.

Что касается Ил-114, то после крушения военно-транспортного Ил-112 в 2021 году из-за пожара двигателя, испытания самолета приостановили и возобновили только в конце марта 2024 года.