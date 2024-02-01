Аналітики пропонують західним партнерам нову стратегію щодо РФ

Аналітики з міжнародного Центру аналізу європейської політики вказують на необхідність стратегічних змін з боку західних країн на тлі триваючої війни РФ проти України та поширення бойових дій на територію країн ЄС.

Як аналітики радять західним країнам захищатись від ймовірної агресії з боку РФ

Зокрема, у підготовленому та оприлюдненому звіті аналітики радять західним країнам повернутись до стратегії стримування, заснованій на власних інтересах.

Зокрема, першим пунктом цієє стратегії аналітики вказують необхідність домогтись поразки армії РФ в Україні.

Повномасштабне вторгнення в Україну... є першим пострілом у значно більшій кампанії, спрямованій на перелом глобального порядку під керівництвом США. Настав час для нової стратегії стримування. Ця стратегія, яка повинна початися в Україні, не закінчується перемогою в нинішній війні, - зазначають аналітики. Поширити

Як Україна може зіграти ключову роль у стримуванні Заходом РФ

Автори публікації зазначають, що розв’язана Кремлем злочинна війна проти України змінила геополітичну реальність, яка базується на чотирьох фактах.

Зокрема, Кремль прагне знищити діючий світовий порядок, вважаючи його небезпечним для себе.

На думку аналітиків, завершення війни в Україні навряд-чи змінить напрям зовнішньої агресивної політики російського керівництва.

У матеріалі вказується, що Росія становитиме довгострокову загрозу для західних країн, оскільки її абсолютна поразка у війні в Україні дуже малоймовірна.

Аналітики доходять висновку, що Росія буде посилювати тиск та вплив на країни колишнього СРСР, а також здійснювати спроби підриву безпеки західних країн.

Росії потрібно буде 7 років, щоб відновити армію; її ядерні сили вже продемонстрували здатність стримувати дії Заходу; її економіка успішно переоснащується для війни; а її кіберсили, служби таємних операцій та інфраструктура дезінформації зберігають глобальне охоплення, - йдеться у звіті. Поширити

Автори матеріалу підкреслюють, що США очолюють коаліцію демократичних держав, які протистоять альянсу авторитарних Росії, Китаю та Ірану.

Аналітики підкреслюють, що лідерство США є ключовим для євроатлантичної безпеки.

На думку експертів, метою нової запропонованої стратегії стримування є позбавлення Росії рівноваги, яка лишить Кремл можливості проектувати грубу збройну силу та шантаж на пострадянському просторі та у світі.

Автори звіту вважають, що такий "підрив має початися в Україні, де Кремль найбільш незахищений і вразливий". Автори звіту зазначили, що для цього необхідно завдати Росії поразки в Україні, без якої неможливо перейти до стратегії стримування.

Для цього США і союзники мають змінити підтримку України з терміну "скільки потрібно" на забезпечення української перемоги "якомога швидше".