Аналитики предлагают западным партнерам новую стратегию по РФ

Аналитики из международного Центра анализа европейской политики указывают на необходимость стратегических изменений со стороны западных стран на фоне продолжающейся войны РФ против Украины и распространения боевых действий на территорию стран ЕС.
Как аналитики советуют западным странам защищаться от предполагаемой агрессии со стороны РФ
В частности, в подготовленном и обнародованном отчете аналитики советуют западным странам вернуться к стратегии сдерживания, основанной на собственных интересах.
В частности, первым пунктом этой стратегии аналитики указывают на необходимость добиться поражения армии РФ в Украине.
Как Украина может сыграть ключевую роль в сдерживании Западом РФ
Авторы публикации отмечают, что развязанная Кремлем преступная война против Украины изменила геополитическую реальность, основанную на четырех фактах.
В частности, Кремль стремится уничтожить действующий мировой порядок, считая его опасным для себя.
По мнению аналитиков, завершение войны в Украине вряд ли изменит направление внешней агрессивной политики российского руководства.
В материале указывается, что Россия будет представлять долгосрочную угрозу для западных стран, поскольку ее абсолютное поражение в войне в Украине очень маловероятно.
Аналитики приходят к выводу, что Россия будет усиливать давление и влияние на страны бывшего СССР, а также предпринимать попытки подрыва безопасности западных стран.
Авторы материала подчеркивают, что США возглавляют коалицию демократических государств, противостоящих альянсу авторитарных России, Китая и Ирана.
Аналитики подчеркивают, что лидерство США является ключевым для евроатлантической безопасности.
По мнению экспертов, целью новой предложенной стратегии сдерживания является лишение России равновесия, которое оставляет Кремлю возможность проектировать грубую вооруженную силу и шантаж на постсоветском пространстве и в мире.
Авторы отчета считают, что такой "подрыв должен начаться в Украине, где Кремль наиболее незащищенный и уязвимый". Авторы отчета отметили, что для этого необходимо нанести России поражение в Украине, без которого невозможно перейти к стратегии сдерживания.
Для этого США и союзники должны изменить поддержку Украины с термина "сколько нужно" на обеспечение украинской победы "скорее".
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