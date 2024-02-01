Аналитики предлагают западным партнерам новую стратегию по РФ
Категория
Политика
Дата публикации

Аналитики предлагают западным партнерам новую стратегию по РФ

Флаги США и Украины
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Источник:  Голос Америки

Аналитики из международного Центра анализа европейской политики указывают на необходимость стратегических изменений со стороны западных стран на фоне продолжающейся войны РФ против Украины и распространения боевых действий на территорию стран ЕС.

Как аналитики советуют западным странам защищаться от предполагаемой агрессии со стороны РФ

В частности, в подготовленном и обнародованном отчете аналитики советуют западным странам вернуться к стратегии сдерживания, основанной на собственных интересах.

В частности, первым пунктом этой стратегии аналитики указывают на необходимость добиться поражения армии РФ в Украине.

Полномасштабное вторжение в Украину... первый выстрел в значительно большей кампании, направленной на перелом глобального порядка под руководством США. Настало время для новой стратегии сдерживания. Эта стратегия, которая должна начаться в Украине, не заканчивается победой в нынешней войне, отмечают аналитики.

Как Украина может сыграть ключевую роль в сдерживании Западом РФ

Авторы публикации отмечают, что развязанная Кремлем преступная война против Украины изменила геополитическую реальность, основанную на четырех фактах.

В частности, Кремль стремится уничтожить действующий мировой порядок, считая его опасным для себя.

По мнению аналитиков, завершение войны в Украине вряд ли изменит направление внешней агрессивной политики российского руководства.

В материале указывается, что Россия будет представлять долгосрочную угрозу для западных стран, поскольку ее абсолютное поражение в войне в Украине очень маловероятно.

Аналитики приходят к выводу, что Россия будет усиливать давление и влияние на страны бывшего СССР, а также предпринимать попытки подрыва безопасности западных стран.

России потребуется 7 лет, чтобы восстановить армию; ее ядерные силы уже продемонстрировали способность сдерживать действия Запада; ее экономика успешно переоснащается для войны; а ее киберсилы, службы тайных операций и инфраструктура дезинформации сохраняют глобальный охват, говорится в отчете.

Авторы материала подчеркивают, что США возглавляют коалицию демократических государств, противостоящих альянсу авторитарных России, Китая и Ирана.

Аналитики подчеркивают, что лидерство США является ключевым для евроатлантической безопасности.

По мнению экспертов, целью новой предложенной стратегии сдерживания является лишение России равновесия, которое оставляет Кремлю возможность проектировать грубую вооруженную силу и шантаж на постсоветском пространстве и в мире.

Авторы отчета считают, что такой "подрыв должен начаться в Украине, где Кремль наиболее незащищенный и уязвимый". Авторы отчета отметили, что для этого необходимо нанести России поражение в Украине, без которого невозможно перейти к стратегии сдерживания.

Для этого США и союзники должны изменить поддержку Украины с термина "сколько нужно" на обеспечение украинской победы "скорее".

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