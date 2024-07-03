Аналітики виявили неочікувану особливість війни Росії проти України

Досвід російсько-української війни показав, що характер майбутніх воєн буде визначатися не лише зброєю як такою, але також її поєднанням із сучасними технологіями, призначеними для комерційного невійськового застосування.
Головні тези:
- Характер сучасних воєн залежить від поєднання зброї та технологій комерційного застосування.
- Цивільні стартапи в Україні мають значний вплив на стратегії бойових дій.
- Безпілотники та інші технології, спроектовані для цивільного використання, використовуються у військових конфліктах.
- Україна розробляє та виробляє ефективну зброю для захисту від російських загроз, включаючи дрони-убивці зі штучним інтелектом.
- Створення і вдосконалення технологій військового застосування не вимагає великих витрат, завдяки маленьким майстерням та компаніям в Україні.
Цивільні стартапи мають значний вплив на хід бойових дій
Перші супутникові знімки російських танкових колон, що рвалися до Києва, опублікував не Пентагон, а стартап із Кремнієвої долини під назвою Capella Space, заснований 24-річним інженером.
Побутові безпілотники, які до війни називали "весільними дронами" (через те, що ними було зручно знімати урочисті події з багатьма учасниками), в перші місяці війни стали "очима" Сил оборони України. У поєднанні з артилерією, зокрема і наданими Україні "Хаймарсами", ці безпілотники допомогли зірвати російський "бліцкриг".
Вони зазначають, що сьогодні Україна значною мірою покладається на технології створені для цивільних завдань та адаптовані до потреб війни. І тут ключову роль відіграють сотні маленьких майстерень по всій Україні, які працюють, щоб заповнити прогалини в українських озброєннях.
Системи протидії дронам, безпілотні транспортні засоби, автономні роботи-розмінувальники, кулемети з дистанційним керуванням, величезне різноманіття самих безпілотників, включаючи "дрони-матки" — ось короткий список того, що роблять у невеличких майстернях українці.
Ми тримали безпілотник, який спочатку був розроблений для контрабанди сигарет до Європейського Союзу, а потім був перепрофільований як бомбардувальник, — згадують свій візит до Києва автори статті, і наголошують, що українці примудряються за копійки робити апарати, аналоги яких, вироблені в США, коштують сотні тисяч доларів.
Війна в Україні: озброєння
У Сил оборони України незабаром може з'явитися ефективна зброя проти російських керованих авіаційних бомб (КАБів).
В Україні повним ходом створюють зброю майбутнього — дрони-убивці зі штучним інтелектом. Повідомляється, що 10 українських компаній уже виробляють автономні дрони.
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