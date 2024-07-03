Аналітики виявили неочікувану особливість війни Росії проти України
Категорія
Україна
Дата публікації

Аналітики виявили неочікувану особливість війни Росії проти України

Дрон
Джерело:  The Atlantic

Досвід російсько-української війни показав, що характер майбутніх воєн буде визначатися не лише зброєю як такою, але також її поєднанням із сучасними технологіями, призначеними для комерційного невійськового застосування. 

Головні тези:

  • Характер сучасних воєн залежить від поєднання зброї та технологій комерційного застосування.
  • Цивільні стартапи в Україні мають значний вплив на стратегії бойових дій.
  • Безпілотники та інші технології, спроектовані для цивільного використання, використовуються у військових конфліктах.
  • Україна розробляє та виробляє ефективну зброю для захисту від російських загроз, включаючи дрони-убивці зі штучним інтелектом.
  • Створення і вдосконалення технологій військового застосування не вимагає великих витрат, завдяки маленьким майстерням та компаніям в Україні.

Цивільні стартапи мають значний вплив на хід бойових дій

Перші супутникові знімки російських танкових колон, що рвалися до Києва, опублікував не Пентагон, а стартап із Кремнієвої долини під назвою Capella Space, заснований 24-річним інженером.

Побутові безпілотники, які до війни називали "весільними дронами" (через те, що ними було зручно знімати урочисті події з багатьма учасниками), в перші місяці війни стали "очима" Сил оборони України. У поєднанні з артилерією, зокрема і наданими Україні "Хаймарсами", ці безпілотники допомогли зірвати російський "бліцкриг".

Якщо війна в Україні є якимось орієнтиром, то наступний конфлікт великих держав визначатиметься технологією, адаптованою з комерційного ринку. Держави, які максимально використають дешевші, спритніші та нетрадиційні технології, отримають ключову перевагу над своїми супротивниками.

Вони зазначають, що сьогодні Україна значною мірою покладається на технології створені для цивільних завдань та адаптовані до потреб війни. І тут ключову роль відіграють сотні маленьких майстерень по всій Україні, які працюють, щоб заповнити прогалини в українських озброєннях.

Системи протидії дронам, безпілотні транспортні засоби, автономні роботи-розмінувальники, кулемети з дистанційним керуванням, величезне різноманіття самих безпілотників, включаючи "дрони-матки" — ось короткий список того, що роблять у невеличких майстернях українці.

Ми тримали безпілотник, який спочатку був розроблений для контрабанди сигарет до Європейського Союзу, а потім був перепрофільований як бомбардувальник, — згадують свій візит до Києва автори статті, і наголошують, що українці примудряються за копійки робити апарати, аналоги яких, вироблені в США, коштують сотні тисяч доларів.

Війна в Україні: озброєння

У Сил оборони України незабаром може з'явитися ефективна зброя проти російських керованих авіаційних бомб (КАБів).

Як розповів волонтер Сергій Притула, є одне технічне рішення, до якого "додумалися" в Україні. Зараз тривають випробування цього нового типу зброї, і якщо вони будуть успішні, то справу поставлять на конвеєр.

В Україні повним ходом створюють зброю майбутнього — дрони-убивці зі штучним інтелектом. Повідомляється, що 10 українських компаній уже виробляють автономні дрони.

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