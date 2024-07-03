Аналитики выявили неожиданную особенность войны России против Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Аналитики выявили неожиданную особенность войны России против Украины

Дрон
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Источник:  The Atlantic

Опыт российско-украинской войны показал, что характер будущих войн будет определяться не только оружием как таковым, но также его сочетанием с современными технологиями, предназначенными для коммерческого невоенного применения.

Главные тезисы

  • Современные войны определяются сочетанием оружия и коммерческих технологий.
  • Гражданские стартапы в Украине оказывают значительное влияние на стратегии боевых действий.
  • Украинские мастерские разрабатывают эффективное вооружение благодаря новым технологиям.
  • Использование беспилотников и других гражданских технологий в военных конфликтах становится все более распространенным.
  • Будущие конфликты будут определяться новейшими технологиями, что даст преимущество странам, активно использующим такие разработки.

Гражданские стартапы оказывают значительное влияние на ход боевых действий

Первые спутниковые снимки рвавшихся в Киев российских танковых колонн опубликовал не Пентагон, а стартап из Кремниевой долины под названием Capella Space, основанный 24-летним инженером.

Бытовые беспилотники, которые до войны называли "свадебными дронами" (из-за того, что ими было удобно снимать торжественные события со многими участниками), в первые месяцы войны стали "глазами" сил обороны Украины. В сочетании с артиллерией, в том числе предоставленными Украине "Хаймарсами", эти беспилотники помогли сорвать российский "блицкриг".

Если война в Украине является неким ориентиром, то последующий конфликт крупных государств будет определяться технологией, адаптированной с коммерческого рынка. Государства, максимально использующие более дешевые, ловкие и нетрадиционные технологии, получат ключевое преимущество над своими противниками.

Они отмечают, что сегодня Украина в значительной степени полагается на технологии, созданные для гражданских задач и адаптированные к потребностям войны. И здесь ключевую роль играют сотни маленьких мастерских по всей Украине, работающих, чтобы восполнить пробелы в украинских вооружениях.

Системы противодействия дронам, беспилотные транспортные средства, автономные работы-разминировщики, пулеметы с дистанционным управлением, огромное разнообразие самих беспилотников, включая "дроны-матки" — вот краткий список того, что делают в небольших мастерских украинцы.

Мы держали беспилотник, который сначала был разработан для контрабанды сигарет в Европейский Союз, а затем был перепрофилирован как бомбардировщик, — вспоминают свой визит в Киев авторы статьи, отмечая, что украинцы умудряются за копейки делать аппараты, аналоги которых, произведенные в США, стоят сотни тысяч долларов.

Война в Украине: вооружение

У Сил обороны Украины в скором времени может появиться эффективное оружие против российских управляемых авиационных бомб (КАБов).

Как рассказал волонтер Сергей Притула, есть одно техническое решение, до которого "додумались" в Украине. Сейчас продолжаются испытания этого нового типа оружия, и если они будут успешны, дело поставят на конвейер.

В Украине полным ходом создают оружие будущего — дроны-убийцы с искусственным интеллектом. Сообщается, что 10 украинских компаний уже производят автономные дроны.

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