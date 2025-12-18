Аналітики зафіксували нову стратегію наступу РФ у війні проти України

Російські окупанти розробили нову двоетапну модель наступу на українські позиції. Саме це призвело до того, що наступ росіян поки що продовжується - і зупинити його доволі важко Про це кажуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW) Джесіка Собєскі та Дженні Олмстед.

Росія розробила нову модель наступу на фронті в Україні

Як зазначили аналітики, російська нова модель наступу має два етапи. Перший — це атаки на логістику фронтових підрозділів Збройних сил України. Окупанти уражають логістичні наземні шляхи ЗСУ на оперативній глибині.

Російські кампанії з оперативного перехоплення комунікацій за допомогою дронів ускладнили роботу української оборони, обмеживши постачання в ближньому та середньому тилу. Російські дрони ускладнюють роботу українських ліній постачання, що частково відповідає завданням повітряного блокування на полі бою та негативно позначається на оборонних діях України, які залежать від стабільного постачання техніки, ресурсів і особового складу.

Другим етапом російської моделі є безпосередньо штурм українських позицій — після того, як вони будуть достатньо розбиті, а логістика виснажена. Окремо підкреслюється, що Україна поки що не виробила ефективної протидії повітряній дроновій блокаді РФ, щоб мати можливість захисту логістики.

Українські війська також стикаються з дедалі гострішою нестачею особового складу й техніки, що дозволяє росіянам використовувати прогалини в обороні. Дефіцит артилерії та інших традиційних систем обмежує можливості ЗСУ діяти в несприятливих погодних умовах, коли дрони менш ефективні.

Але при цьому Україна почала відтворювати російські підходи до повітряного блокування поля бою. Ближній тил російських окупантів вже значно постраждав від цього, зокрема на Покровському напрямку.

Якщо українські можливості будуть розширені, це суттєво обмежить можливості Росії для наступу, оскільки російська логістика не зможе накопичувати війська в тилу та здійснювати потрібні постачання.

Україна має системи для ураження таких цілей та збільшує кількість таких ударів, але потребує підтримки для масштабування виробництва засобів середньої дальності.

Зазначимо, в Інституті вважають, що до кінця 2025 року російські окупанти, ймовірно, завершать операцію з окупації Покровська та закриття Мирноградського "котла". Також, скоріше за все, РФ спробує створити умови для подальшого наступу на Костянтинівку (Донецька область) та Гуляйполе (Запорізька область) — останній напрямок росіяни зараз визначають для себе, як пріоритетний.