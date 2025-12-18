Аналитики зафиксировали новую стратегию наступления РФ в войне против Украины

Российские оккупанты разработали новую двухэтапную модель наступления на украинские позиции. Именно это привело к тому, что наступление россиян пока продолжается - и остановить его довольно тяжело. Об этом говорят аналитики Института изучения войны (ISW) Джессика Собески и Дженни Олмстед.
Главные тезисы
- Российская армия разработала новую двухэтапную модель наступления на украинские позиции, включающую атаки на логистику ВСУ и непосредственные штурмы.
- Использование дронов российскими оккупантами затрудняет украинскую логистику и ограничивает поставки войск, требуя укрепления оборонных возможностей Украины.
- Украина сталкивается с проблемами эффективного противодействия воздушной дроновой блокаде РФ, но постепенно увеличивает свои возможности для противостояния и реализует подходы к воздушной блокировке военного поля.
Россия разработала новую модель наступления на фронте в Украине
Как отметили аналитики, российская новая модель наступления имеет два этапа. Первый — это атаки на логистику фронтовых подразделений Вооруженных сил Украины. оккупанты поражают логистические наземные пути ВСУ на оперативной глубине.
Вторым этапом российской модели является непосредственно штурм украинских позиций после того, как они будут достаточно разбиты, а логистика истощена. Отдельно подчеркивается, что Украина пока не выработала эффективного противодействия воздушной дроновой блокаде РФ с целью защиты логистики.
Украинские войска также сталкиваются с растущей нехваткой личного состава и техники, что позволяет россиянам использовать пробелы в обороне. Дефицит артиллерии и других традиционных систем ограничивает возможности ВСУ действовать в неблагоприятных погодных условиях, когда дроны менее эффективны.
Но при этом Украина начала воспроизводить российские подходы к воздушной блокировке поля боя. Ближний тыл русских оккупантов уже значительно пострадал от этого, в частности, в Покровском направлении.
Если украинские возможности будут расширены, то это существенно ограничит возможности России для наступления, поскольку российская логистика не сможет накапливать войска в тылу и осуществлять нужные поставки.
Отметим, в Институте считают, что до конца 2025 года российские оккупанты, вероятно, завершат операцию по оккупации Покровска и закрытию Мирноградского "котла". Также, скорее всего, РФ попытается создать условия для дальнейшего наступления на Константиновку (Донецкая область) и Гуляйполе (Запорожская область) — последнее направление россияне сейчас определяют для себя как приоритетное.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-