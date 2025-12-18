Аналитики зафиксировали новую стратегию наступления РФ в войне против Украины

Российские оккупанты разработали новую двухэтапную модель наступления на украинские позиции. Именно это привело к тому, что наступление россиян пока продолжается - и остановить его довольно тяжело. Об этом говорят аналитики Института изучения войны (ISW) Джессика Собески и Дженни Олмстед.

Россия разработала новую модель наступления на фронте в Украине

Как отметили аналитики, российская новая модель наступления имеет два этапа. Первый — это атаки на логистику фронтовых подразделений Вооруженных сил Украины. оккупанты поражают логистические наземные пути ВСУ на оперативной глубине.

Российские кампании по оперативному перехвату коммуникаций с помощью дронов усложнили работу украинской обороны, ограничив поставки в ближнем и среднем тылу. Российские дроны усложняют работу украинских линий поставок, что частично отвечает задачам воздушной блокировки на поле боя и негативно сказывается на оборонных действиях Украины, которые зависят от стабильной поставки техники, ресурсов и личного состава. Поделиться

Вторым этапом российской модели является непосредственно штурм украинских позиций после того, как они будут достаточно разбиты, а логистика истощена. Отдельно подчеркивается, что Украина пока не выработала эффективного противодействия воздушной дроновой блокаде РФ с целью защиты логистики.

Украинские войска также сталкиваются с растущей нехваткой личного состава и техники, что позволяет россиянам использовать пробелы в обороне. Дефицит артиллерии и других традиционных систем ограничивает возможности ВСУ действовать в неблагоприятных погодных условиях, когда дроны менее эффективны.

Но при этом Украина начала воспроизводить российские подходы к воздушной блокировке поля боя. Ближний тыл русских оккупантов уже значительно пострадал от этого, в частности, в Покровском направлении.

Если украинские возможности будут расширены, то это существенно ограничит возможности России для наступления, поскольку российская логистика не сможет накапливать войска в тылу и осуществлять нужные поставки.

Украина имеет системы для поражения таких целей и увеличивает количество таких ударов, но требует поддержки масштабирования производства средств средней дальности. Поделиться

Отметим, в Институте считают, что до конца 2025 года российские оккупанты, вероятно, завершат операцию по оккупации Покровска и закрытию Мирноградского "котла". Также, скорее всего, РФ попытается создать условия для дальнейшего наступления на Константиновку (Донецкая область) и Гуляйполе (Запорожская область) — последнее направление россияне сейчас определяют для себя как приоритетное.