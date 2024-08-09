Аналітики зазначають, що економіка країни-агресорки стрімко вичерпує наявний ресурс через непомірні витрати на розв'язану Кремлем злочинну війну проти України.

Що відомо про ознаки кризи у російській економіці на тлі продовження війни проти України

У матеріалі видання зазначається, що країна-агресорка майже вичерпала трудові ресурси на тлі жорсткої конкуренції між військовими підприємствами та відомствами.

Це вплине на значне обмеження розвитку оборонної галузі. Будівельний і банковські сектори більше не мають захисту від високих ставок по відсотках, оскільки російський уряд майже припинив реалізацію програм з іпотечного кредитування.

Західні економісти підкреслюють, що у другому кварталі цього року російський ВВП зросте більш ніж на 4%, однак протягом всіх інших місяців темпи зростання будуть сповільнюватись більш ніж у двічі.

Падіння російської економіки

Ця оцінка покаже останній сплеск зростання перед тим, як російська економіка почне помітно охолоджуватися, - зазначає економіст Олексій Ісаков. Поширити

За його прогнозами, зростання російської економіки сповільниться приблизно до 2% у другій половині року і становитиме 0,5-1,5% наступного року.

Зазначається, що уряд країни-агресорки різко збільшив витрати після початку масштабної війни проти України, вкладаючи більшість гроше у військове та оборонне промислове виробництво.

Окрім цього Росія робила спроби захистити власні підприємства від впливу санкцій США та країн ЄС.

За словами глави банку РФ Ельвіри Набіулліної, економіка перегрілася до такої міри, якої не було з часів світової фінансової кризи 2008 року.

Чим загрожує економіці країни-агресорки збільшення дефіциту робочої сили

Резерви робочої сили і виробничих потужностей практично вичерпані, - заявляє глава Центробанку. Поширити

Зокрема, її відомство підняв ключову процентну ставку на 200 базисних пунктів до 18%, найвищого від початку розв’язаної Росією злочинної війни проти України, щоб протистояти ризику стагфляції, оскільки зростання цін продовжує прискорюватися.

Рівень безробіття, що є основною ознакою перегріву, в Росії знизився до історичного мінімуму в 2,4% і нижчий, ніж у будь-якій із країн G7.

Наразі тільки за офіційними даними російської статистики, підприємствам бракує понад 2 млн працівників.

Банк Росії закрив свій парк броньованих інкасаторських машин, тому що багато співробітників пішли працювати на оборонні заводи.

Потреби військових у нових рекрутах для війни продовжують посилювати тиск на робочу силу у зв'язку з тим, що урядовці різко збільшують виплати для нових добровольців.

За даними Міністерства економіки, економічна активність у червні демонструвала ознаки охолодження в більшості секторів, а зростання будівництва виявилося найнижчим за цей період з 2020 року.

Темпи зростання в обробній промисловості, зумовлені військовими замовленнями, у червні були вдвічі нижчими, ніж у травні. Темпи зростання оптової торгівлі, включно з продажем енергоносіїв, сповільнилися до менш ніж 2% з двозначних показників у попередні місяці.

За словами Ісакова, військова промисловість Росії, що бурхливо розвивається, схоже, з усіх боків впирається в стелю зростання через жорстку конкуренцію за робочу силу, граничне завантаження устаткування і дедалі обмеженіший доступ до імпортних комплектуючих.