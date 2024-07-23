Порти на Одещині, які простоювали через влаштовану Росією блокаду у Чорному морі, повертаються до повноцінної роботи.

Як Україна подолала блокаду РФ у Чорному морі і відновила експорт зерна

У матеріалі видання зазначається, що після злочинного вторгнення окупаційної армії РФ в Україну Кремль намагався заблокувати експорт українського зерна та іншої агропродукції Чорним морем, спровокувавши глобальну продовольчу кризу.

Журналісти підкреслюють, що цьогоріч тоннаж суден, що прибувають до українських портів у Чорному морі, відновився і наразі всього на 5% менше за той, який був до війни.

Експорт зерна

Ситуацію вдалось змінити завдяки перемозі України над кораблями злочинної армії РФ у Чорному морі.

За допомогою ракет та БпЛА Україна змусила Чорноморський флот РФ покинути Чорне море і відновити експортні шляхи агропродукції.

До початку розв’язаної Росією злочинної війни Україна перебувала на сьомому місці у світі за обсягами експорту пшениці, займала четверте місце з експорту ячменю і одне з перших - з експорту насіння соняшника.

Дев’ять десятих українського агроекспорту проходило через порти у Чорному морі.

Ринки з тривогою відреагували на втрату українського експорту і перспективу того, що великий сільськогосподарський експорт РФ також може бути порушений.

Ціни на пшеницю різко зросли, а індекс цін на продовольство, що складається Продовольчою і сільськогосподарською організацією ООН (ФАО), підскочив на 34% порівняно з попереднім роком.

Росія підписала чорноморську зернову угоду, дозволивши суднам експортувати продукцію з України за умови, що вони будуть попередньо оглянуті, але полегшення виявилося недовгим.

Москва вийшла з угоди в липні 2023 року, після того як з України було поставлено близько 33 млн тонн. Росія відразу ж спробувала відновити блокаду.

Як відновлення експорту українського зерна Чорним морем вплинуло на світові ринки

За відсутності власного флоту Україна змусила Чорноморський флот РФ піти з окупованого Криму.

Після цього Київ поінформував ООН про намір відкрити судноплавний коридор, що чинило дипломатичний тиск на Росію.

Станом на початок червня цього року налічувалося вже близько 1 тис 300 суден, які прямували вздовж узбережжя Румунії до портів Одеси, Чорноморська та Південного.

Ці порти пропустили через себе товарів на 50 млн - майже все це сільськогосподарська продукція.

На думку аналітиків, як припинення блокади Україною вплинуло на світові ціни важко оцінити, оскільки цей показник залежить від безлічі факторів.