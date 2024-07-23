Порти на Одещині, які простоювали через влаштовану Росією блокаду у Чорному морі, повертаються до повноцінної роботи.
Головні тези:
- Україна прорвала блокаду РФ у Чорному морі та відновила експорт зерна, після перемоги над злочинною армією РФ в цьому регіоні.
- Україна змусила Чорноморський флот РФ покинути Чорне море та відновити експортні шляхи агропродукції, спричинивши економічні зміни на світових ринках.
- Після припинення блокади рух суден збільшився, українські порти на Чорному морі пропустили значну кількість сільськогосподарської продукції.
- Вплив припинення блокади на світові ринки є складним питанням, проте індекс цін на продовольство впав на 24,8% з піку в березні 2022 року.
- Україна імпортним експортером зерна вплинула на світові ціни та динаміку продовольчої ситуації, подолавши блокаду РФ у Чорному морі.
Як Україна подолала блокаду РФ у Чорному морі і відновила експорт зерна
У матеріалі видання зазначається, що після злочинного вторгнення окупаційної армії РФ в Україну Кремль намагався заблокувати експорт українського зерна та іншої агропродукції Чорним морем, спровокувавши глобальну продовольчу кризу.
Журналісти підкреслюють, що цьогоріч тоннаж суден, що прибувають до українських портів у Чорному морі, відновився і наразі всього на 5% менше за той, який був до війни.
Ситуацію вдалось змінити завдяки перемозі України над кораблями злочинної армії РФ у Чорному морі.
За допомогою ракет та БпЛА Україна змусила Чорноморський флот РФ покинути Чорне море і відновити експортні шляхи агропродукції.
До початку розв’язаної Росією злочинної війни Україна перебувала на сьомому місці у світі за обсягами експорту пшениці, займала четверте місце з експорту ячменю і одне з перших - з експорту насіння соняшника.
Дев’ять десятих українського агроекспорту проходило через порти у Чорному морі.
Ринки з тривогою відреагували на втрату українського експорту і перспективу того, що великий сільськогосподарський експорт РФ також може бути порушений.
Ціни на пшеницю різко зросли, а індекс цін на продовольство, що складається Продовольчою і сільськогосподарською організацією ООН (ФАО), підскочив на 34% порівняно з попереднім роком.
Росія підписала чорноморську зернову угоду, дозволивши суднам експортувати продукцію з України за умови, що вони будуть попередньо оглянуті, але полегшення виявилося недовгим.
Москва вийшла з угоди в липні 2023 року, після того як з України було поставлено близько 33 млн тонн. Росія відразу ж спробувала відновити блокаду.
Як відновлення експорту українського зерна Чорним морем вплинуло на світові ринки
За відсутності власного флоту Україна змусила Чорноморський флот РФ піти з окупованого Криму.
Після цього Київ поінформував ООН про намір відкрити судноплавний коридор, що чинило дипломатичний тиск на Росію.
Станом на початок червня цього року налічувалося вже близько 1 тис 300 суден, які прямували вздовж узбережжя Румунії до портів Одеси, Чорноморська та Південного.
Ці порти пропустили через себе товарів на 50 млн - майже все це сільськогосподарська продукція.
На думку аналітиків, як припинення блокади Україною вплинуло на світові ціни важко оцінити, оскільки цей показник залежить від безлічі факторів.
За даними ФАО, індекс цін на продовольство на 2,1% нижчий, ніж у цей час торік, і впав на 24,8% з піку в березні 2022 року.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-