Порты в Одесской области, которые простаивали через устроенную Россией блокаду в Черном море, возвращаются к полноценной работе.

Как Украина преодолела блокаду РФ в Черном море и возобновила экспорт зерна

В материале издания отмечается, что после преступного вторжения оккупационной армии РФ в Украину Кремль пытался заблокировать экспорт украинского зерна и другой агропродукции по Черному морю, спровоцировав глобальный продовольственный кризис.

Журналисты подчеркивают, что в этом году тоннаж судов, прибывающих в украинские порты в Черном море, возобновился и сейчас всего на 5% меньше, чем был до войны.

Экспорт зерна

Ситуацию удалось изменить благодаря победе Украины над кораблями преступной армии РФ в Черном море.

С помощью ракет и БПЛА Украина вынудила Черноморский флот РФ покинуть Черное море и возобновить экспортные пути агропродукции.

До начала развязанной Россией преступной войны Украина находилась на седьмом месте в мире по объемам экспорта пшеницы, занимала четвертое место по экспорту ячменя и одно из первых – по экспорту семян подсолнечника.

Девять десятых украинского агроэкспорта проходили через порты в Черном море.

Рынки с тревогой отреагировали на потерю украинского экспорта и перспективу того, что крупный сельскохозяйственный экспорт РФ также может быть нарушен.

Цены на пшеницу резко выросли, а индекс цен на продовольствие, состоящий Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО), подскочил на 34% по сравнению с предыдущим годом.

Россия подписала черноморское зерновое соглашение, разрешив судам экспортировать продукцию из Украины при условии, что они будут предварительно осмотрены, но облегчение оказалось недолгим.

Москва вышла из соглашения в июле 2023 года, после того, как из Украины было поставлено около 33 млн тонн. Россия сразу попыталась восстановить блокаду.

Как возобновление экспорта украинского зерна Черным морем повлияло на мировые рынки

В отсутствие собственного флота Украина заставила Черноморский флот РФ уйти из оккупированного Крыма.

После этого Киев проинформировал ООН о намерении открыть судоходный коридор, что оказывало дипломатическое давление на Россию.

По состоянию на начало июня этого года насчитывалось уже около 1 тыс 300 судов, следовавших вдоль побережья Румынии в порты Одессы, Черноморска и Южного.

Эти порты пропустили через себя товаров на 50 млн – почти все это сельскохозяйственная продукция.

По мнению аналитиков, как прекращение блокады Украиной повлияло на мировые цены, трудно оценить, поскольку этот показатель зависит от множества факторов.