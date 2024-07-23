Порты в Одесской области, которые простаивали через устроенную Россией блокаду в Черном море, возвращаются к полноценной работе.
Главные тезисы
- Украина смогла прорвать блокаду РФ в Черном море, возобновив полноценную работу черноморских портов и экспорт зерна.
- После прекращения блокады увеличилось движение судов, что позволило украинским портам пропустить значительное количество сельскохозяйственной продукции.
- Влияние прекращения блокады на мировые рынки продовольствия было значительным, произошло снижение цен на 24,8% с пика в марте 2022 года.
- Украина смогла увеличить экспорт зерна, воспользовавшись победой над РФ в Черном море, что повлияло на динамику мировой продовольственной ситуации.
- Преодоление блокады РФ в Черном море стало возможным благодаря победе Украины над военными кораблями РФ, что привело к важным изменениям на мировых рынках.
Как Украина преодолела блокаду РФ в Черном море и возобновила экспорт зерна
В материале издания отмечается, что после преступного вторжения оккупационной армии РФ в Украину Кремль пытался заблокировать экспорт украинского зерна и другой агропродукции по Черному морю, спровоцировав глобальный продовольственный кризис.
Журналисты подчеркивают, что в этом году тоннаж судов, прибывающих в украинские порты в Черном море, возобновился и сейчас всего на 5% меньше, чем был до войны.
Ситуацию удалось изменить благодаря победе Украины над кораблями преступной армии РФ в Черном море.
С помощью ракет и БПЛА Украина вынудила Черноморский флот РФ покинуть Черное море и возобновить экспортные пути агропродукции.
До начала развязанной Россией преступной войны Украина находилась на седьмом месте в мире по объемам экспорта пшеницы, занимала четвертое место по экспорту ячменя и одно из первых – по экспорту семян подсолнечника.
Девять десятых украинского агроэкспорта проходили через порты в Черном море.
Рынки с тревогой отреагировали на потерю украинского экспорта и перспективу того, что крупный сельскохозяйственный экспорт РФ также может быть нарушен.
Цены на пшеницу резко выросли, а индекс цен на продовольствие, состоящий Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО), подскочил на 34% по сравнению с предыдущим годом.
Россия подписала черноморское зерновое соглашение, разрешив судам экспортировать продукцию из Украины при условии, что они будут предварительно осмотрены, но облегчение оказалось недолгим.
Москва вышла из соглашения в июле 2023 года, после того, как из Украины было поставлено около 33 млн тонн. Россия сразу попыталась восстановить блокаду.
Как возобновление экспорта украинского зерна Черным морем повлияло на мировые рынки
В отсутствие собственного флота Украина заставила Черноморский флот РФ уйти из оккупированного Крыма.
После этого Киев проинформировал ООН о намерении открыть судоходный коридор, что оказывало дипломатическое давление на Россию.
По состоянию на начало июня этого года насчитывалось уже около 1 тыс 300 судов, следовавших вдоль побережья Румынии в порты Одессы, Черноморска и Южного.
Эти порты пропустили через себя товаров на 50 млн – почти все это сельскохозяйственная продукция.
По мнению аналитиков, как прекращение блокады Украиной повлияло на мировые цены, трудно оценить, поскольку этот показатель зависит от множества факторов.
По данным ФАО, индекс цен на продовольствие на 2,1% ниже, чем в настоящее время, и упал на 24,8% с пика в марте 2022 года.
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