Аналитики отмечают, что экономика страны-агрессоры стремительно исчерпывает имеющийся ресурс из-за непомерных расходов на развязанную Кремлем преступную войну против Украины.

Что известно о признаках кризиса в российской экономике на фоне продолжения войны против Украины

В материале издания отмечается, что страна-агрессорка почти исчерпала трудовые ресурсы на фоне жесткой конкуренции между военными и ведомствами.

Это повлияет на существенное ограничение развития оборонной отрасли. Строительные и банковские сектора больше не имеют защиты от высоких ставок по процентам, поскольку российское правительство почти прекратило реализацию программ по ипотечному кредитованию.

Западные экономисты подчеркивают, что во втором квартале этого года российский ВВП вырастет более чем на 4%, однако за все остальные месяцы темпы роста будут замедляться более чем в два раза.

Падение российской экономики

Эта оценка покажет последний всплеск роста, прежде чем российская экономика начнет заметно охлаждаться, - отмечает экономист Алексей Исаков. Поделиться

По его прогнозам, рост российской экономики замедлится примерно до 2% во второй половине года и составит 0,5-1,5% в следующем году.

Отмечается, что правительство страны-агрессорки резко увеличило расходы после начала масштабной войны против Украины, вкладывая большинство денег в военное и оборонное промышленное производство.

Кроме того, Россия предпринимала попытки защитить собственные предприятия от влияния санкций США и стран ЕС.

По словам главы банка РФ Эльвиры Набиуллиной, экономика перегрелась до такой степени, какой не было со времен мирового финансового кризиса 2008 года.

Чем грозит экономике страны-агрессорки увеличение дефицита рабочей силы

Резервы рабочей силы и производственных мощностей практически исчерпаны, – заявляет глава Центробанка. Поделиться

В частности, ее ведомство подняло ключевую процентную ставку на 200 базисных пунктов до 18%, самого высокого от начала развязанной Россией преступной войны против Украины, чтобы противостоять риску стагфляции, поскольку рост цен продолжает ускоряться.

Уровень безработицы, являющийся основным признаком перегрева, в России снизился до исторического минимума в 2,4% и ниже, чем в любой из стран G7.

Только по официальным данным российской статистики, предприятиям не хватает более 2 млн работников.

Банк России закрыл свой парк бронированных инкассаторских машин, потому что многие сотрудники ушли работать на оборонные заводы.

Потребности военных в новых рекрутах для войны продолжают усиливать давление на рабочую силу в связи с тем, что чиновники резко увеличивают выплаты новым добровольцам.

По данным Министерства экономики, экономическая активность в июне демонстрировала признаки охлаждения в большинстве секторов, а рост строительства оказался самым низким за этот период с 2020 года.

Темпы роста в обрабатывающей промышленности, обусловленные военными заказами, в июне были вдвое ниже, чем в мае. Темпы роста оптовой торговли, включая продажу энергоносителей, замедлились до менее чем 2% из двузначных показателей в предыдущие месяцы.

По словам Исакова, бурно развивающаяся военная промышленность России, похоже, со всех сторон упирается в потолок роста из-за жесткой конкуренции за рабочую силу, предельная загрузка оборудования и все более ограниченный доступ к импортным комплектующим.