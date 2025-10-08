Аналог українських БпЛА. Росія похизувалася власним дроном-перехоплювачем — відео
Категорія
Технології
Дата публікації

Аналог українських БпЛА. Росія похизувалася власним дроном-перехоплювачем — відео

дрон
Джерело:  online.ua

Розробники з російського науково‑виробничого центру безпілотних авіаційних систем і робототехнічних комплексів "НПЦ БАСиРТК" представили свій варіант дрона-перехоплювача.

Головні тези:

  • Український дрон-перехоплювач Sting розроблений для протидії ударним безпілотникам типу Шахед і має систему наведення на ціль зі штучним інтелектом.
  • Російський дрон-перехоплювач схожий на український Sting.

Росія хизується схожим на український дроном-перехоплювачем

Конструктивно дрон має чотири двигуни з пропелерами, злітає та сідає вертикально. Згідно з описом, його використання передбачається "у складі розподіленої системи з гетерогенними робототехнічними комплексами для моніторингу морської обстановки та інфраструктури".

При цьому компонування БПЛА нагадує існуючі аналоги на світовому ринку, зокрема українські.

Насамперед мова про дрон-перехоплювач Sting. Його створила група українських розробників "Дикі Шершні" для протидії ударним БПЛА типу "Шахед". Sting оснащений системою наведення на ціль зі штучним інтелектом.

Український дрон-перехоплювач Sting

Перші повідомлення про Sting з’явилися восени 2024 року. Тоді зазначалося, що апарат здатен розвивати швидкість понад 160 км/год і підійматися на висоту до 3 км.

У сучасній версії характеристики суттєво покращились. Спеціалісти "Диких Шершнів" змогли розігнати дрон до понад 315 км/год. Зазначимо, що вартість одного Sting, за інформацією з відкритих джерел, становить близько 2500 дол.

Крім того, ця модель використовувалась для навчання з протидії ударним безпілотникам в Данії, які проводили українські спеціалісти.

Український дрон-перехоплювач 2025 року

Також російський БПЛА схожий на український дрон-перехоплювач, зображення кого з'явилися в серпні 2025 року. Він призначений для боротьби з російськими ударними безпілотниками типу "Шахед" і "Гербера" та має отримати систему автоматичного донаведення на ціль.

Дрон-перехоплювач Bumblebee від компанії UNO

Крім того, дрон-перехоплювач ворога візуально нагадує Bumblebee від компанії UNO, який показали на виставці MSPO 2025. Ця версія здатна розганятись до 350 км/год та має власне програмне забезпечення, яке дозволяє інтеграцію системи з радарами та іншими розвідувальними системами.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна розгорне десятки тисяч перехоплювачів для захисту від російських дронів
Дронів-перехоплювачів стане набагато більше
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський поставив стратегічну мету українським виробникам дронів-перехоплювачів
Володимир Зеленський
Зеленський
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
В Україні розробили багаторазовий дрон-перехоплювач із дробовиком — відео
дрон

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?