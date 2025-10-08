Аналог украинских БпЛА. Россия похвасталась собственным дроном-перехватчиком — видео

Разработчики из российского научно-производственного центра беспилотных авиационных систем и робототехнических комплексов "НПЦ БАСиРТК" представили свой вариант дрона-перехватчика.
Главные тезисы
- Российский научно-производственный центр представил дрон-перехватчик, схожий с украинским Sting, для противодействия ударным беспилотникам.
- Дроны обладают сходством в компоновке и функциональности, включая систему наведения на цель с искусственным интеллектом.
- Украинский Sting и российский дрон-перехватчик имеют улучшенные характеристики по сравнению с первоначальной версией и используются для обучения и противодействия ударным беспилотникам.
Россия кичится похожим на украинский дроном-перехватчиком
Конструктивно дрон имеет четыре двигателя с пропеллерами, взлетает и садится вертикально. Согласно описанию его использование предполагается "в составе распределенной системы с гетерогенными робототехническими комплексами для мониторинга морской обстановки и инфраструктуры".
При этом компоновка БПЛА напоминает существующие аналоги на мировом рынке, в том числе украинские.
Прежде всего речь идет о дрон-перехватчике Sting. Его создала группа украинских разработчиков "Дики Шершни" для противодействия ударным БПЛА типа "Шахед". Sting оснащен системой наведения на цель с искусственным интеллектом.
Первые сообщения о Sting появились осенью 2024 года. Тогда отмечалось, что аппарат способен развивать скорость более 160 км/ч и подниматься на высоту до 3 км.
Кроме того, эта модель использовалась для обучения по противодействию ударным беспилотникам в Дании, проводимым украинскими специалистами.
Также российский БПЛА похож на украинский дрон-перехватчик, изображения которого появились в августе 2025 года. Он предназначен для борьбы с российскими ударными беспилотниками типа Шахед и Гербера и должен получить систему автоматического донаведения на цель.
Кроме того, дрон-перехватчик врага визуально напоминает Bumblebee от компании UNO, который показал на выставке MSPO 2025. Эта версия способна разгоняться до 350 км/ч и имеет собственное программное обеспечение, позволяющее интеграцию системы с радарами и другими разведывательными системами.
