Андрій Шевченко потрапив до Зали слави італійського футболу

Шевченко потрапив до Зали слави італійського футболу

Про це повідомляє Федерація футболу Італії.

12-та церемонія Зали слави італійського футболу відбудеться 11 листопада на базі збірної Італії в Коверчано.

Андрій Шевченко потрапив у номінацію "іноземний футболіст". Гравця відзначили, за престиж Серії А. Під час своїх виступів у Мілані українець став володарем Золотого м’яча-2004 та виграв з клубом Лігу чемпіонів.

Нові члени італійського Залу слави:

Італійський футболіст: Даніеле Де Россі

Тренер: Лучано Спаллетті

Іноземний футболіст: Андрій Шевченко

Ветеран: Роберто Бонінсенья

Менеджер: Арієдо Брайда

Нагадаємо, що в Італії зал слави було створено 2011 року, до нього включають тих, хто залишив помітний слід в історії італійського футболу.

Кандидатів відбирає спеціальне журі, що складається з головних редакторів ключових спортивних газет країни. Поширити

Андрій Шевченко

Шевченко став президентом УАФ

Він був єдиним кандидатом на цю посаду на виборах.

Андрій Шевченко став новим президентом Української асоціації футболу. За відповідне рішення проголосували делегати на позачерговому Конгресі УАФ.

47-річний Шевченко був єдиним кандидатом на пост президента УАФ, якого висунули на цю посаду усі постійні члени УАФ за місяць до виборів. Після того Андрій підтвердив, що братиме участь у виборах. Безпосередньо на Конгресі "за" Шевченка проголосували 93 делегати УАФ, "проти" та "утрималися" — 0.

На посаді президента УАФ Андрій Шевченко замінить Андрія Павелка, який обіймав посаду з 2015 року. З червня 2023 року Павелко перебуває під вартою без права внесення застави.