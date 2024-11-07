Андрей Шевченко попал в Зал славы итальянского футбола

Шевченко попал в Зал славы итальянского футбола

Об этом сообщает Федерация футбола Италии.

12-я церемония Зала славы итальянского футбола состоится 11 ноября на базе сборной Италии в Коверчано.

Андрей Шевченко попал в номинацию "иностранный футболист". Игрока отметили, что за престиж Серии А. Во время выступлений в Милане украинец стал обладателем Золотого мяча-2004 и выиграл с клубом Лигу чемпионов.

Новые члены итальянского Зала славы:

Итальянский футболист: Даниэле Де Росси

Тренер: Лучано Спаллетти

Иностранный футболист: Андрей Шевченко

Ветеран: Роберто Бонинсэнья

Менеджер: Ариедо Брайда

Напомним, что в Италии зал славы был создан в 2011 году, в него включают тех, кто оставил заметный след в истории итальянского футбола.

Кандидатов отбирает специальное жюри, состоящее из главных редакторов ключевых спортивных газет страны. Поделиться

Андрей Шевченко

Шевченко стал президентом УАФ

Он был единственным кандидатом на этот пост на выборах.

Андрей Шевченко стал новым президентом Украинской ассоциации футбола За соответствующее решение проголосовали делегаты на внеочередном Конгрессе УАФ.

47-летний Шевченко был единственным кандидатом на пост президента УАФ, которого выдвинули на этот пост все постоянные члены УАФ за месяц до выборов. После этого Андрей подтвердил, что будет участвовать в выборах. Непосредственно на Конгрессе "за" Шевченко проголосовали 93 делегата УАФ, "против" и "воздержались" — 0.

В должности президента УАФ Андрей Шевченко заменит Андрея Павелко, занимавшего должность с 2015 года. С июня 2023 Павелко находится под стражей без права внесения залога.